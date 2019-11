Jeinsen

Rund 60 Gäste kamen am Freitagabend in die St.-Georg-Kirche, um den Auftritt der Jeinser Band Churchill zu hören. Und sie wurden belohnt: Die fünf Musiker überzeugten mit Coversongs unter anderem von Bruce Springsteen und Jason Mraz. Sängerin Lotta Brunner fing die Besucher mit ihrer berührend-gefühlvollen Stimme etwa in Liedern wie „2002“ von Anne-Marie ein. Bei „Wonderwall“ von Oasis stimmte dann auch Gitarristin Sarah Vollkommer mit ein.

Band besteht seit sieben Jahren

Auch der Leiter der Band, der Pattenser Musiklehrer Klaus Heuermann, griff am Freitagabend selbst zur Gitarre. „Manchmal spiele ich auch selbst mit“, sagte er. Der Spaß daran war ihm deutlich anzumerken, etwa beim Gitarrensolo eines Lieds von Xavier Naidoo. „Das Lied ist ein geiles Ding“, sagte Heuermann.

Die Band besteht bereits seit sieben Jahren. Die lange Erfahrung ist den Musikern bei ihrem Zusammenspiel anzuhören: Alles fügt sich harmonisch ineinander. Die Musiker nehmen für ihre Konzerte nie Eintritt, sondern sammeln Spenden für die Kirchengemeinde in Jeinsen. Für dieses Engagement waren sie von Bürgermeisterin Ramona Schumann beim Neujahrsempfang der Stadt ausgezeichnet worden.

Rapsong sorgt für besonders lauten Applaus

Neben eingängigen Popsongs gab es beim Konzert auch Rap zu hören. Die Band spielte „Him & I“ von G-Eazy and Halsey. Lotta Brunner sang den Refrain, den gerappten Text der Strophen übernahm Nicolas Haberstroh. Die Teamarbeit funktionierte herausragend gut, was sich dann auch im Applaus des Publikums widerspiegelte. Am Ende hatten Churchill wieder einmal bewiesen, dass Kirche und Popmusik gut zueinander passen.

Von Tobias Lehmann