Pattensen

Die Region Hannover hat am Donnerstag die von der Stadt vorgeschlagene Windenergiefläche südöstlich von Pattensen-Mitte ohne Einschränkungen genehmigt. Das teilte der Erste Stadtrat Axel Müller mit. „Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat“, sagt Müller und lobt die Arbeit des von der Stadt beauftragten Landschaftsarchitekturbüros Georg von Luckwald. Künftig wird es demnach nur noch eine Fläche im Stadtgebiet geben, auf der Windenergieanlagen gebaut werden dürfen.

Ausgewählte Fläche für Windenergieanlagen ist 153 Hektar groß

Das Areal wird 153 Hektar groß sein, es befindet sich südöstlich von Pattensen-Mitte zu beiden Seiten der Bundesstraße 3. Das Gebiet ist jetzt im Flächennutzungsplan, der die Stadtentwicklung im Groben regelt, mit der Zweckbestimmung „Konzentrationszone für Windenergieanlagen“ ausgezeichnet. Vier Windenergieanlagen stehen dort bereits, weitere im direkt angrenzenden Sarstedt.

Zwei weitere Flächen, auf denen im Stadtgebiet bereits Windenergieanlagen zu finden sind, sind jetzt als „Flächen für Landwirtschaft“ ausgezeichnet worden. Die Anlagen erhalten allerdings Bestandsschutz. Es dürfen dort jedoch keine neuen Windräder aufgestellt werden. Die bestehenden Anlagen müssen zurückgebaut werden, wenn sie abgängig oder nicht mehr wirtschaftlich sind. Betroffen ist ein 19 Hektar großes Areal nordwestlich von Pattensen-Mitte zu beiden Seiten der Kreisstraße 226 und ein 76 Hektar großer Bereich westlich von Schulenburg zu beiden Seiten der Bundesstraße 3. In beiden Gebieten stehen zusammen aktuell noch 13 Windräder.

Ausgewähltes Areal ist 1000 Meter von Wohngebieten entfernt

Landschaftsarchitekt Georg Seibert hatte mehrere Flächen im Stadtgebiet untersucht. „Der jetzt ausgewählte Bereich weist am wenigsten Konflikte auf“, erläuterte er in einer Ausschusssitzung im vergangenen Jahr. Da die Stadt relativ viel freie Fläche zur Verfügung habe, sei es auch möglich gewesen, einen Mindestabstand von 1000 Metern zu den Wohngebieten einzuhalten, erklärte er. Das sei nicht in allen Kommunen möglich. Ursprünglich sollte die jetzt ausgewiesene Fläche sogar 224 Hektar groß sein. Doch überraschend für die Stadt teilte die Bundeswehr mit, dass ein Teil davon als Tiefflugkorridor für Hubschrauber genutzt werde und nicht zur Verfügung stehe. Doch auch die jetzt ausgewiesene Größe von 153 Hektar soll alle Anforderungen einer sogenannten Vorrangfläche für Windenergie für eine Stadt in der Größe Pattensens erfüllen.

Aktuell gibt es kein Raumordnungsprogram der Region Hannover, das Vorrangflächen für Windenergieanlagen ausweist. Aus diesem Grund hat die Stadt Pattensen von sich aus gehandelt. Sollte die Region in den kommenden Jahren ein solches Programm für Windenergieanlagen aufstellen, hätte das Vorrang. Umweltdezernentin Christine Karrasch hatte allerdings bereits mitgeteilt, dass auf Beschlüsse der Kommunen Rücksicht genommen werde.

