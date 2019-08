Pattensen-Mitte

Professionelle Kinderbetreuung, EDV-Kurse für Senioren sowie Mittagstisch plus Kaffee und Kuchen im Café: Das sind die erfolgreichen Dauerbrenner beim Verein Mobile, dem Trägerverein des Mehrgenerationenhauses (MGH) in Pattensen. Jetzt könnte mit dem Coworking Space noch etwas dazukommen, das sich bislang eher im hippen Berlin oder Hamburg findet. Diese Zukunftspläne kamen am Donnerstag zur Sprache, als der SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch das MGH besuchte. Miersch ist ebenso wie die Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth ( CDU) Pate der Einrichtung.

Mobile will Coworking Space einrichten

Miersch informierte sich in einem knapp anderthalbstündigen Gespräch bei Annette Köppel, der Vereinsvorsitzenden und Geschäftsführerin, sowie weiteren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern über neue Entwicklungen und mögliche Probleme.

Matthias Miersch (von links) erkundigt sich bei Annette Köppel und Claus Reinhardt über die Arbeit im Mehrgenerationenhaus. Quelle: Kim Gallop

Wie Köppel berichtete, will der Verein in einem bislang ungenutzten Nebengebäude an der Göttinger Straße ein sogenanntes Coworking Space einrichten. Dort könnten Interessierte komplett eingerichtete Büros gegen Gebühr für eine bestimmte Zeit als Homeoffice nutzen. Das sei ein Beitrag zum Umweltschutz, weil Arbeitnehmer nicht zwischen Pattensen und Hannover pendeln müssen. Außerdem will Mobile den Nutzern Kinderbetreuung in der Kita und Verpflegung beim Mittagstisch anbieten. „Das ist eine Superidee“, sagte Miersch begeistert, „das könnte ein Vorzeigeprojekt werden.“

Es stecke aber noch in den Kinderschuhen, bremste Köppel. Doch der Verein habe mit Unterstützung von Wirtschaftsförderer Arne Schütt bei der Region Hannover erfolgreich Planungskosten beantragt. „Jetzt kann der Architekt eine Leistungsbeschreibung machen, und wir wollen örtliche Firmen einbinden.“

Repair-Café war Miersch neu

Da Miersch seit Jahren regelmäßig im MGH zu Gast ist, zeigte er sich beinahe beschämt darüber, dass er ein schon laufendes neues Projekt – das Repair-Café – bislang noch nicht kannte. Da konnte ihn Claus Reinhardt aus Harkenbleck umfassend aufklären: Er hilft als einer der Experten ehrenamtlich dabei, elektrische Geräte mit kleinen Macken wieder funktionstüchtig zu machen. „Ich habe zuletzt eine 40 Jahre alte Küchenmaschine wieder hingekriegt, wo die Taste nicht mehr funktionierte“, sagte Reinhardt.

Ein Gewinn für Miersch ist es bei solchen Besuchen, direkt aus der Praxis zu erfahren, wie sich Entscheidungen aus Berlin – etwa die Beitragsfreiheit für Kindergartenplätze – tatsächlich vor Ort auswirken. „Wir Träger mussten das erst mal kompensieren, und wir hätten das Geld lieber in die Qualität investiert“, räumte Köppel ein.

Verein nimmt Flüchtlingsfrauen in den Fokus

Bei der Flüchtlingsarbeit habe sich viel verändert, berichtete die Geschäftsführerin. Die Deutschkurse habe Mobile eingestellt, es gebe genug andere Anbieter in der Nähe. Inzwischen bemühe sich der Verein besonders um die Flüchtlingsfrauen und habe bislang vier von ihnen in Kooperation mit dem Jobcenter geringfügige Beschäftigungen angeboten, etwa in der Küche, die die Kitas und die MGH-Besucher versorgt. Miersch schlug vor, dass der Verein sich auch das neue Programm für Langzeitarbeitslose, an dem er mitgearbeitet hat, anschaut. Dabei werde das Gehalt einige Jahre teilweise vom Bund übernommen.

Verein muss immer wieder um Förderung bangen

Eine konkrete Bitte gab Köppel dem Bundestagsabgeordneten mit auf den Weg nach Berlin: dass der Bundeszuschuss für Mehrgenerationenhäuser aufgestockt wird. Die MGH werden zu unterschiedlichen Anteilen von Bund, Land und Kommune gefördert. Zudem müssen sie einen Eigenanteil erwirtschaften, etwa über Kurse. „Die Ausgaben sind gestiegen“, sagte Köppel, die seit der Gründung vor 20 Jahren dabei ist. Außerdem hofft sie, dass die Förderperioden, die bislang vier Jahre betragen, verlängert werden. „Dann müssen wir nicht immer wieder bangen.“ Miersch hielt das für einen wichtigen Hinweis: „Den nehme ich mit, darauf können Sie sich verlassen.“

