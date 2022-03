Pattensen-Mitte

Lernrückstände und soziale Rückstände: Während der Corona-Pandemie ist Vieles bei Kindern und Jugendlichen auf der Strecke geblieben, sagt die Vorsitzende des Vereins Mobile, Annette Köppel. Deshalb hatte die Einrichtung im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße bereits im vergangenen Jahr mit verschiedenen Angeboten versucht, diese Defizite zu reduzieren. Aufgrund der Corona-Beschränkungen und teils geringem Interesse fielen einige Projekte aus. Das vom Bund geförderte Programm mit dem Namen „Aufholen nach Corona“ wird in diesem Jahr fortgesetzt. Mobile hat dafür 14.000 Euro an Fördergelder erhalten. Alle Angebote sind für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos.

Naturthemen stehen im Fokus

Einige Veranstaltungen aus dem Vorjahr werden wieder angeboten, dazu kommen neue Projekte. Allerdings stehen noch nicht alle Termine fest. „Wir bauen in diesem Jahr auf dem auf, was jetzt schon gut gelaufen ist“, sagt Köppel. „Uns ist besonders wichtig, Naturprojekte zu entwickeln“, sagt Mobile-Mitarbeiterin Elke Eicke. So wird es in diesem Jahr wieder Angebote geben, Insektenhotels und Vogelfutterstellen zu bauen. Die Behausungen für Käfer und Bienen sollen am 30. April gebastelt werden. Das „Matschen, Hüpfen, Balancieren“ soll die Motorik und Wahrnehmung mit Naturmaterialien im Garten bei Kleinkindern fördern. Das Angebot ist für die Sommermonate geplant.

Hinter dem Titel „Natur-Bingo“ verbergen sich eine Schatzsuche, das Malen von Natur-Mandala sowie das Backen von Stockbrot. Ein „Floßbau am Fuchsbach“ ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren ohne Teilnahme der Eltern geplant. Beide Veranstaltungen sieht Mobile für Mai oder Juni vor.

Väter und Kinder übernachten in der Natur

Das Projekt „1 Million Sterne-Hotel“ ist für Väter und Schulkinder von zehn bis 14 Jahren gedacht. Dabei ist eine Wanderung mit Übernachtung unter freiem Himmel geplant. Der „interkulturelle Garten“ ist ein Projekt von Udo Hetmeier, der als systemischer Coach bereits mehrere Angebote bei Mobile gestartet hat. Das zweite Angebot Hetmeiers mit dem Titel „Ich kann viel mehr, als ich weiß“ richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. „Durch die Erforschung der eigenen Fähigkeiten, Stärken, Eigenschaften und Ziele werden Selbstbewusstsein sowie die kulturelle und biografische Identität gestärkt“, sagt Hetmeier. Dieser Kurs läuft von Montag bis Donnerstag, 4. bis 7. April, täglich von 10.30 bis 16 Uhr. Die Gruppe kocht dabei täglich ein Mittagessen.

Treffen Vorbereitungen: Annette Köppel (links) und Elke Eicke vom Verein Mobile bieten Kindern und Eltern im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ auch in diesem Jahr verschiedene Veranstaltungen an. Quelle: Mark Bode

Im vergangenen Jahr fiel die geplante „Gesunde Familienküche“ kurzfristig aufgrund der Pandemie aus. Diese soll dieses Jahr im Oktober nachgeholt werden. Die „Familienrallye durch Pattensen“ hat keine feste Zeiten. „Das wird von uns vorbereitet. Interessierte können Unterlagen bei uns abholen und in den Sommerferien die Aufgaben lösen“, sagt Eicke.

Angebote mit Tieren für Grundschüler

Sandra Hülsmann ist bei Mobile Netzwerkkoordinatorin der Frühen Hilfen. Sie bietet zwei Veranstaltungen an, die nicht frei zugänglich sind. „Die Plätze werden in Abstimmung mit den Grundschulen vergeben“, sagt Hülsmann. Sie bietet die „Kinderzeit mit Pferd“ sowie „Groß und stark mit Tieren werden“ an. Dabei soll das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt werden. Sie sollen zudem Erfahrungen im Umgang mit verschiedenen Tieren sammeln.

Eicke betont, dass Erstanmeldungen bei allen offenen Angeboten bevorzugt werden. „Wer im vergangenen Jahr schon dabei war, kann dann nachrücken, wenn Plätze frei bleiben“, sagt sie. Eltern können sich und ihre Kinder bereits jetzt für bestimmte Angebote per E-Mail an info@mobile-pattensen.de vormerken lassen.