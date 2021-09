Pattensen-Mitte

Lernrückstände, soziale Rückstände – während der Corona-Pandemie ist Vieles bei Kindern und Jugendlichen auf der Strecke geblieben, sagt die Vorsitzende des Vereins Mobile, Annette Köppel. Deshalb möchte die Einrichtung im Mehrgenerationenhaus an der Göttinger Straße 26a mit zusätzlichen Angeboten dafür sorgen, diese Defizite zu minimieren. Dafür gibt es eine Förderung aus dem Aktionsprogramm des Bundes mit dem Titel „Aufholen nach Corona“.

Für Projekte in Pattensen stehen 7.500 Euro für das restliche Jahr und bis zu 20.000 Euro für das Jahr 2022 zur Verfügung. Bei den neuen Angeboten stehen die Aspekte Natur und Ernährung im Fokus. „Es geht darum, dass Eltern mit ihren Kindern etwas gemeinsam erleben können“, sagt Köppel.

Das Besondere: Aufgrund der Förderung sind alle Angebote kostenlos. „Es soll eine Anregung für Eltern sein, was man mit den Kindern unternehmen kann“, sagt Elke Eicke vom Verein Mobile. Sollten die Angebote in diesem Jahr gut angenommen werden, können sich die Organisatorinnen eine Wiederholung im nächsten Jahr vorstellen. „Dazu planen wir dann auch noch weitere Angebote“, sagt Köppel. Sie geht davon aus, dass das Interesse von Familien groß ist. „Corona hat bei vielen eine gewisse Lethargie hervorgerufen“, sagt sie. Diese Angebote sollen ein kleiner Baustein sein, diese Trägheit zu beseitigen.

Das sind die Angebote im Einzelnen:

Das Programm „Matschen, Hüpfen, Balancieren“ ist für Eltern mit Kindern im Alter von ein bis drei Jahren gedacht. Dabei sollen die Motorik und Wahrnehmung mit Naturmaterialien im Garten fördern. Beginn ist am Donnerstag, 23. September, von 16 bis 17.30 Uhr im Mobile-Garten. Es ist ebenfalls für die drei weiteren Donnerstage geplant.

Bei der Aktion „Gemeinsam selbstgebaut“ beschäftigen sich Eltern und Kinder zwischen sechs und zehn Jahren am Sonnabend, 2. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Mobile-Garten mit dem Bau eines Insektenhotels.

Hinter dem Titel „Natur-Bingo“ verbergen sich eine Schatzsuche, das Malen von Natur-Mandala sowie das Backen von Stockbrot. Eltern und Kinder von bis sechs Jahre können am Sonnabend, 9. Oktober von 14 bis 18 Uhr im Fuchsbachtal dabei sein.

Ein „Floßbau am Fuchsbach“ ist für Kinder von sechs bis zehn Jahren ohne Teilnahme der Eltern für Sonntag, 10. Oktober, von 14 bis 18 Uhr geplant. Anschließend steht Stockbrotbacken auf dem Programm.

Vogelfutterstellen können Kinder zwischen sechs und zehn Jahren im Beisein der Eltern bei der Fortsetzung von „Gemeinsam selbstgebaut“ an zwei Sonnabenden jeweils von 10 bis 14 Uhr im Mobile-Garten bauen: am 16. Oktober und am 20. November.

Das gemeinsame Kochen für Eltern mit ihren Kindern steht bei der „gesunden Familienküche“ am Sonnabend, 20. November, von 10 bis 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus im Mittelpunkt.

Für das Projekt „1 Million Sterne-Hotel“, das für Väter und Schulkinder von zehn bis 14 Jahren geeignet ist, steht ein genauer Termin noch nicht fest. Womöglich folgt das geplante Wandern mit Übernachtung unter freiem Himmel im Frühjahr 2022.

Die Veranstaltungen werden laut der Organisatorinnen von erfahrenen Dozenten und freiwillig Engagierten begleitet.

Weitere Informationen gibt es beim Mobile-Team unter Telefon (05101) 109030. Die Anmeldung für die einzelnen Angebote erfolgt ausschließlich per E-Mail an info@mobile-pattensen.de.

Von Mark Bode