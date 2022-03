Pattensen-Mitte

In den zwei Jahren der Corona-Pandemie ist der offene Treff im Mehrgenerationenhaus weitgehend ausgefallen. Nun startet der Verein Mobile wieder mit dem regelmäßigen Angebot in den Räumen an der Göttinger Straße 25a. Montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr sowie dienstags, mittwochs und donnerstags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr sind Besucher zum Kaffeetrinken, Plaudern oder Spielen willkommen.

Mobile teilt mit, dass für den Zutritt ins Haus die 3G-Regel gilt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es beim Mobile-Team unter Telefon (0 51 01) 10 90 30.