Pattensen-Mitte

„Es geht zu wie im Taubenschlag“, sagt ein Mitarbeiter des Arbeiter- Samariterbundes (ASB), der in einer der beiden provisorisch hergerichteten Impfkabinen steht. Er winkt eine ältere Frau heran. Währenddessen nimmt in der zweiten Kabine Magdalena Fröhnel Platz. Sie krempelt den Ärmel ihres Shirts nach oben. Schnell ist ASB-Mitarbeiterin Ahlam Lajin mit der Spritze zur Stelle. Nach wenigen Sekunden ist alles vorbei, und Fröhnel kann die Kabine wieder verlassen. Am Mittwoch ist ein mobiles Impfteam in der Ernst-Reuter-Schule gewesen. Stadtmitarbeiter konnten ihre Booster-Impfung erhalten. 170 waren angemeldet, 350 Dosen hatte der ASB mitgebracht. Der Rest wurde spontan Bürgerinnen und Bürgern verabreicht.

Schon vor den Herbstferien hatte Schulleiterin Mirjam Gerull mit dem Schulträger vereinbart, dass an der KGS ein Impfangebot geschaffen werden sollte. „Der Bedarf an Erstimpfungen war allerdings recht gering“, sagt Gerull. „Dann kam das Thema Booster auf, und wir konnten 170 Interessierte für eine Impfung anmelden“, berichtet die Schulleiterin. Der ASB hatte allerdings 350 Dosen im Gepäck. „Viele Hausärzte impfen nicht mehr, oder Termine sind erst für das neue Jahr vereinbar. Deshalb nehmen wir den Impfstoff mit, den wir bekommen können“, sagt Dagmar Kübler. Sie ist vor Ort Ansprechpartnerin des mobilen Impfteams. Dieses Team besteht aus acht Personen und zwei Ärzten.

Gerull kontaktiert Pattensens Bürgermeisterin Schumann

Gerull zögerte am Mittag nicht lange, als sie erfuhr, dass noch reichlich Impfstoff vorhanden war. Sie rief Bürgermeisterin Ramona Schumann an, die social-media-affine Verwaltungschefin setzte daraufhin einen Onlinebeitrag ab. Dieser erreichte schnell viele Pattenser. „Man merkt, dass der Bedarf da ist“, sagt Schumann im Telefongespräch. Sie sei erfreut, dass viele das Angebot so kurzfristig in Anspruch nehmen.

Dazu zählen Irene und Helmut Sackner aus Schulenburg. Sie seien am frühen Nachmittag von ihrer Schwiegertochter benachrichtigt worden. „Sie hatte im Internet davon gelesen, dass man sich spontan impfen lassen kann“, sagt Irene Sackner. Sie steht mit ihrem Mann in der Warteschlange und sortiert einige ausgefüllte Zettel. „Beim Hausarzt wären wir erst viel später an der Reihe gewesen, mein Mann sogar erst im neuen Jahr“, fügt sie hinzu. „Wenn man so ein Angebot bekommt, sollte man es auch wahrnehmen“, sagt Helmut Sackner, der älter als 70 Jahre ist. Seine Frau gehöre zur Corona-Risikogruppe und kann deshalb auch bereits die dritte Injektion erhalten.

Dritte Impfung sei „beruhigend“

Ebenfalls in der Schlange, ein paar Positionen vor dem Ehepaar Sackner, steht Isabelle Watral. Die Diakonin des Kirchenkreises Laatzen-Springe hatte den Tag über an der KGS unterrichtet und möchte nun ihre Booster-Impfung bekommen. „Ich habe im Bekanntenkreis einige nicht so leichte Verläufe erlebt. Ich versuche mit der Impfung, mich und andere bestmöglich zu schützen“, sagt sie. Für Schulleiterin Gerull ist es „beruhigend“, die Auffrischungsdosis erhalten zu haben. „Mein Mann ist Arzt und berichtet immer davon, dass der Impfschutz nach vier Monaten nachlasse“, erklärt sie. „Deshalb ist es gut, dass diese Impfung zeitnah erfolgt.“

„Dieser Booster gibt mir ein gutes Gefühl“, sagt Fröhnel. Die 23-Jährige lebt in Hemmingen, unterrichtet aber an der KGS in Pattensen. „In der Schule treffen viele Menschen aufeinander. Die Infektionszahlen steigen. Da habe ich schon ein Gefühl der Unsicherheit bekommen“, sagt sie, während sie im Ruheraum mit sieben anderen Personen sitzt, die nach der Impfung noch 15 Minuten warten sollen, um zu sehen, ob der Körper ungewöhnliche Reaktionen zeigt.

Nächste Impfmöglichkeit besteht am 8. Dezember

Um kurz vor 16 Uhr – dem geplanten Ende des Impfteameinsatzes – wird die letzte der 350 Dosen verimpft. Ein paar Bürgerinnen und Bürger müssen ohne Spritze wieder gehen. Die nächste Möglichkeit auf den Booster besteht am Mittwoch, 8. Dezember. Dann wird wieder ein mobiles Impfteam vor Ort sein. Der Grund für die zwei Termine: „Die meisten Lehrkräfte können erst dann ihre dritte Impfung erhalten, weil die zweite noch nicht sechs Monate zurückliegt“, erklärt Gerull.

Von Mark Bode