Pattensen-Mitte

Obwohl teils unschöne Dinge zum Vorschein kommen, die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Müllsammelaktion „Heb’s auf Pattensen“ sind mit einer gehörigen Portion Humor am Start. „Ich möchte einen Sammlerehrenpreis. Ich habe das schönste Stück gefunden“, ruft Koldingens Ortsbürgermeisterin und Ratsvorsitzende Astrid Schunder (CDU). Sie hält einen Männerhalbschuh in der Hand und lacht. Etwas weiter, am Partnerschaftsplatz, hockt der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas auf der Rasenfläche und pickt mühsam Zigarettenstummel und Kronkorken heraus. „Es ist ganz schön deprimierend, dass so viel Müll herumliegt“, sagt er.

Zwei Tage in Folge hat Petra Kniesburges, die die Aktion „Heb’s auf Pattensen“ im vergangenen Jahr gestartet hatte, über soziale Medien zu Müllsammelaktionen aufgerufen. Am ersten Tag war sie mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Sandra Stets am Marktplatz und an der Marienstraße im Einsatz. Am Folgetag gesellten sich fünf Helfer zu Kniesburges. „Es sind recht spontane Aktionen, weil die Restmüllsäcke nur noch für die erste Abholung in diesem Jahr nutzbar sind“, sagt Kniesburges. „Es ist schön, dass mehrere Leute dabei sind.“ Sie selbst hätte eigentlich im Skiurlaub in Österreich sein sollen, sagte diesen aber aufgrund der Corona-Pandemie ab.

Macht immer ein freundliches Gesicht beim Sammeln des Mülls: Petra Kniesburges. Quelle: Mark Bode

Pattenserinnen nutzen freien Tag zum Müllsammeln

Andere Helfer haben an diesem Montag noch einen freien Tag und entschließen sich spontan, die Aktion zu unterstützen. „Wir können alle etwas dafür tun, dass Pattensen etwas schöner wird“, sagt Grit Holbe aus Pattensen-Mitte. Sie sammelt auf der Grünfläche am Rewe-Markt weggeworfene Masken, Kronkorken und kleine Plastikteile ein. Für Leane Struckmeier ist das Müllsammeln eine Selbstverständlichkeit. „Wir machen das immer, auch im Urlaub am Strand“, sagt die Pattenserin. „Eigentlich kämpft man auf verlorenem Posten. Aber wenn alle so denken, ändert sich gar nichts.“

Für Kopfschütteln bei CDU-Ratsherr Matthias Wiesner sorgt der Anblick des Mülls am Partnerschaftsplatz. „Dabei steht einen halben Meter weiter ein Mülleimer“, sagt er, zuckt kurz mit den Schultern und sammelt weiter kleine Plastikteile auf. Pfandflaschen findet er ebenfalls, eine Brille und Glasscherben rund um den Brunnen. „Mein Sohn ist vergangenes Jahr in eine Scherbe gefallen und musste operiert werden“, sagt er. Mit Humor heben die beiden CDU-Mitglieder Thomas und Wiesner einen Teil eines Wahlplakates auf, auf dem der SPD-Kandidat für den Stadtrat, Thomas Vogel, zu erkennen ist. „Wir nehmen ihn mal mit“, sagt Wiesner schmunzelnd.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas sammelt Müll am Partnerschaftsplatz neben der Sparkasse. Quelle: Mark Bode

Mehr Helfer schaffen mehr

„Großes Unverständnis“ herrscht bei Schunder. „Man kann diese Sachen alle mit nach Hause nehmen und dort entsorgen, wenn unterwegs nicht schon ein Mülleimer ist“, sagt sie. Sie habe nicht lange gezögert und nach dem Lesen eines Beitrags von Kniesburges und Stets in sozialen Medien angekündigt, am nächsten Tag dabei zu sein. „Ich finde die Idee gut. Ein paar mehr Hände schaffen auch mehr“, sagt sie. Außerdem hoffe sie darauf, mit einer größeren Gruppe auch mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen.

Diese hatten Kniesburges und Stets tags zuvor schon. „Einige hielten uns für städtische Mitarbeiter. Zwei Mädchen fragten uns, ob wir dafür Geld bekommen und liefen kichernd weiter, als wir sagten, dass wir das ehrenamtlich machen“, berichtet Kniesburges. „Anwohner riefen uns von ihren Fenstern zu, wo genau und wie lange der Müll dort schon liegt. Als ich sagte, dass sie mithelfen könnten, hatten sie aber keine Zeit.“ Das sei eines der Probleme. „Viele Leute reden viel. Aber wenn es um das Anpacken geht, sind nur noch wenige dabei“, sagt Kniesburges. Sie selbst wolle aber nicht warten, bis andere aktiv werden.

Müllsammlerinnen findet viel Plastik

„Es ist erschreckend, wie viel Plastikmüll herumliegt“, sagt Grünen-Fraktionsvorsitzende Stets. Sie wünsche sich, dass Menschen gar nicht erst Müll achtlos in die Natur werfen. „Aber man dringt nicht bei allen durch. Und man kann auch nicht einfach wegschauen und nichts machen.“ Deshalb wolle sie ein Zeichen setzen.

Petra Kniesburges (von links), Leane Struckmeier und Astrid Schunder sammeln Müll rund um den ZOB in Pattensen. Quelle: Mark Bode

Ein Zeichen der Solidarität möchte auch Marc Kretzschmar setzen. „Ich finde diese Aktion super“, sagt der Betreiber des Cafés Anno und Restaurants Zeitlos. „Ich habe nicht die Zeit, beim Müllsammeln dabei zu sein, aber ich möchte meinen Teil dazu beitragen“, sagt er. Deshalb bietet er an, dass alle Unterstützer im Anschluss an ihre Arbeit bei ihm kostenlos einen kleinen Snack erhalten können. „Vielleicht ist das für weitere Helfer ein Anreiz.“

Zur Galerie Die Pattenserin Petra Kniesburges hat die Müllsammelaktion „Heb’s auf Pattensen“ im Vorjahr gestartet. Zu Beginn des Jahres fand sie bei zwei spontanen Aktionen Mitstreiter.

Entsorgung des gesammelten Mülls ist Problem

Den gesammelten Müll nehmen Thomas und Schunder in ihren Autos mit und entsorgen diesen. Kniesburges möchte gern weitere Sammelaktionen starten. Allerdings gibt es für die Entsorgung des gesammelten Mülls bislang noch keine Lösung. Die Stadt zeige sich wenig kooperativ, berichtet Kniesburges. „Das ist schon enttäuschend.“ Die Verwaltung reagierte bisher aufgrund von Urlauben nicht auf eine kurzfristige Anfrage.

Von Mark Bode