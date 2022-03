Jeinsen/Pattensen-Mitte

In Pattensen starten an diesem Sonnabend, 26. März, mehrere Müllsammelaktionen. Das sind sie im Überblick: 

In Pattensen-Mitte ruft Petra Kniesburges mit ihrer Initiative „Heb’s auf, Pattensen“ zum Sammeln von Abfällen rund um die Grundschule Pattensen an der Marienstraße auf. Treffpunkt ist an der Schule um 10.30 Uhr.

Der Bürgerverein Jeinsen startet um 10 Uhr eine Sammelaktion. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich am Sportplatz. Alle Interessierten werden gebeten, eigene Handschuhe und Müllbeutel mitzubringen. Im Anschluss an die Arbeit lädt der Bürgerverein zu einem Imbiss am Sportplatz ein. Wer teilnehmen möchte, meldet sich unter Telefon (05066) 63299 bei Dieter Alm oder per E-Mail an vorstand@buergerverein-jeinsen.de an.

Der Ortsrat Hüpede-Oerie hatte bereits angekündigt, in beiden Ortschaften ab 10 Uhr eine Aktion zu starten. Treffpunkt in Hüpede ist auf dem Hof der Familie Nußbaum, Bennigser Straße 21. Treffpunkt in Oerie ist auf dem Hof der Familie Zieseniß, Hüpeder Straße 7. Im Anschluss ab etwa 12 Uhr werden alle Helferinnen und Helfer zu einer Bratwurst in die Gaststätte Bortfeld eingeladen.