Pattensen-Mitte

Rund um den geplanten Sportplatz für Jugendliche namens Multi-Sport-Court wird derzeit in der Stadt Pattensen eifrig diskutiert und teils gestritten. Selbst die Frage, wo dieses Areal errichtet werden soll, ist noch immer nicht geklärt.

Außerdem ist offen, wer in Zukunft für die Unterhaltung der Fläche zuständig sein soll. Die Bürgerinitiative (BI), die die Idee für die Sportfläche im vergangenen Jahr entwickelt hatte, plädiert dafür, dass die Stadt Bauherrin und Trägerin ist. In der Politik hat sich nun allerdings eine Gruppe mehrerer Fraktionen formiert, die eine Alternative ins Spiel bringt: Die BI solle einen Verein gründen und den Bau eigenverantwortlich vorantreiben, damit die Stadt vor möglichen hohen Kosten bewahrt wird. Das Thema soll am Dienstagabend in einem Treffen verschiedener Akteure diskutiert werden.

Gesamtkosten liegen bei 760.000 Euro

Im Februar hatte die Verwaltung eine Drucksache im Rat präsentiert, in der die geschätzten Kosten für das Projekt aufgelistet worden waren. Darin ist von möglichen Gesamtkosten in Höhe von 760.000 Euro die Rede. Die Zahl sorgte bei einigen Ratsmitgliedern für Bestürzung. Das brachte der SPD-Fraktionsvorsitzende Jens Ernst in der Sitzung des Finanzausschusses deutlich zum Ausdruck. Vonseiten der BI sei bis zu dem Zeitpunkt von Kosten zwischen 400.000 und 500.000 Euro die Rede gewesen. Dass die Stadt zudem für die laufenden Instandhaltungskosten von rund 32.000 Euro jährlich aufkommen sollte, sei vorab so nicht kommuniziert worden. Sandra Stets, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, stört sich unter anderem an der Formulierung, dass der Sportplatz „vorrangig“ von Spenden finanziert werden solle. Sie ging davon aus, dass die Stadt finanziell nicht belastet werden solle. „Dass so etwas jetzt auftaucht, das hat Geschmäckle“, sagt Stets.

Deshalb hatten sich nun die Mitglieder der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und UWG zusammengeschlossen und einen alternativen Vorschlag erarbeitet. „Es ist ein Vorschlag. Nicht mehr und nicht weniger“, sagt der UWG-Fraktionsvorsitzende Arndt Brinkmann. „Wir hoffen, dass dies ein gangbarer Weg sein wird“, sagt Ernst. Alle drei möchten ihren Aussagen nach dazu beitragen, das kontrovers diskutierte Thema zu versachlichen. „Die Emotionen müssen raus“, sagt Brinkmann. Die BI soll demnach einen eigenen Verein gründen. Die Mitglieder sammeln und verwalten die Spendengelder im Verein, entwickeln die Planungen und realisieren den Bau und die später fortlaufende Betreuung des Parks.

Stadt ist an Kapazitätsgrenze

„Die Stadt arbeitet derzeit an der Kapazitätsgrenze“, sagt Brinkmann. Die Betreuung und Umsetzung des Multi-Sport-Courtes überfordere die Kapazitäten der Verwaltung bei Weitem, heißt es in der Begründung. Wenngleich könne die Stadt finanziell nicht belastet werden, sollten nicht ausreichend Spendengelder eingesammelt werden.

„Die Kontrolle über den Multi-Sport-Court muss bei dem Verein liegen und nicht bei der Stadtverwaltung“, sagt Brinkmann. „Die Stadt kann flankierend dabei sein und das Grundstück für den Sportplatz zur Verfügung stellen“, sagt er weiter. „Wir müssen die Stadtgesellschaft als Ganzes im Blick behalten“, erklärt Ernst mit Blick auf die möglichen laufenden Kosten. Stets führt den Gedanken weiter: „Der Fairness halber gegenüber den anderen Sportvereinen in der Stadt können wir uns dies nicht erlauben.“

Fraktionen sind grundsätzlich für den Multi-Sport-Court

Alle drei betonen, dass ihre Fraktionen grundsätzlich das Projekt unterstützen würden. „Die Idee eines Multi-Sport-Courtes ist fantastisch“, sagt Brinkmann. „Ich finde es auch toll. Die jetzige Diskussion hat nichts damit zu tun, ob ich das Projekt gut oder schlecht finde. Es geht darum: Wer finanziert es“, sagt Ernst. Auch Stets ist angesichts der bislang eingesammelten rund 60.000 Euro an Spendengeldern begeistert: „Es ist ein geniales Projekt, das wir gerne weiter begleiten.“

Vertreter der BI sowie des Jugendparlaments schlagen zudem vor, dass der bereits vom ersten Jugendparlament vor rund zwei Jahren geforderte Calisthenics-Park mit in den Multi-Sport-Court integriert werden soll. Die drei Fraktionen schlagen hingegen – unabhängig vom Bau der Jugendsportanlage – vor, diesen Calisthenics-Park „sofort“ zu bauen und darüber hinaus rund um die Fläche Sitzgelegenheiten zu schaffen. „Die beiden Maßnahmen können sofort umgesetzt werden, da die Mittel bereits beschlossen sind“, heißt es in dem Vorschlag der drei Fraktionen. Allerdings hat sich die Stadt noch nicht auf einen Standort festgelegt.

Dienstag diskutieren Beteiligte

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hat für Dienstag, 1. März, alle Ratsfraktionsvorsitzenden sowie Vertreter der BI und die Jugendbürgermeisterin Mila Revink zum klärenden Gespräch zu allen Punkten rund um den Multi-Sport-Court eingeladen. Das Treffen ist nicht öffentlich.

Von Mark Bode