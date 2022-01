Jeinsen

Nach dem Abbau der Bühne nach dem letzten Konzert Ende September 2021 musste Andreas Bock erst einmal kräftig durchschnaufen. Der Schlagzeuger, der mit seiner Familie in Jeinsen lebt, hatte ein viertägiges Blues-Festival organisiert und insgesamt 600 Besucher angelockt. „Für ein Ein-Mann-Unternehmen ist das sehr viel Arbeit gewesen“, sagt er. Doch er hat davon noch nicht genug. „Da es ein voller Erfolg war, soll es weitergehen. Ich möchte den Schwung mitnehmen und ein zweites Festival in Angriff nehmen“, sagt der 55-Jährige.

Der Zeitraum steht bereits fest, ebenfalls ein Großteil der Bands. Allerdings kann Bock in einigen Bereichen noch Unterstützung gebrauchen.

Festival ist für 29. Juni bis 2. Juli geplant

„Eigentlich ist die Planung ein Vollzeitjob“, sagt Bock. Er ist professioneller Schlagzeuger. Eigentlich. Mit Beginn der Corona-Pandemie fielen ihm plötzlich sämtliche Einnahmequellen weg, weil es keine Auftritte mehr gab. Er berichtet von früheren Bandkollegen und Weggefährten, die sich von der Musik zwangsläufig abwenden und einen anderen Beruf suchen mussten. Er selbst komme aufgrund der Unterstützung seiner Familie gut durch diese Zeit. Statt 150 Konzerte pro Jahr zu spielen, widmet er sich nun den Planungen für das zweite Blues-Festival. Damit möchte er sich und anderen Musikern die Chance bieten, wieder vor Publikum aufzutreten.

In der Zeit vom 29. Juni bis 2. Juli soll das Festival Gäste nach Jeinsen locken. Bock hat bereits viele Zusagen von Künstlern und Bands, doch kleinere Lücken gibt es noch. „Bis Februar soll das Programm stehen.“ Als Veranstaltungsorte plant er wieder mit der Jeinser Kirche, dem Landgasthaus Jeinsen und dem Hof von Ortsbürgermeister Günter Kleuker (UWJ) und dessen Frau Anke. Er ist in diesem Jahr Schirmherr des Festivals. „Das ist eine tolle Veranstaltung für unser kleines Jeinsen und eine wunderbare Angelegenheit, so professionelle Künstler in unser Dorf zu bekommen“, sagt Kleuker.

So lief es im Vorjahr: Die Innsbrucker Blues- und Boogie-Kathi, Katharina Alber, (von links) eröffnete mit Festival-Organisator Andreas Bock am Schlagzeug und Saxofonist Reiner Hess das Blues-Festival. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Bock ist über die Unterstützung von vielen Seiten dankbar. „Es gibt im Ort eine tolle Gemeinschaft“, sagt er. Bei Fragen könne er sich an Mitglieder von Bürgerverein, Feuerwehr oder Kirche wenden und erhalte umgehend Hilfe. Mit einem Freund habe Bock bereits an den Flyern und Plakaten für die Veranstaltung in diesem Jahr gearbeitet.

Kooperation mit einem Hotel wäre wünschenswert

Noch ist unklar, ob Bock – wie im Vorjahr – eine finanzielle Förderung von der Region Hannover erhalten wird. Er möchte sich an dem Festival nicht persönlich bereichern, betont er. Dennoch sei der Schlagzeuger auf Geld angewiesen. „Ich bin auf der Suche nach Sponsoren“, sagt er. Auch eine Kooperation mit einem Hotel in der Nähe sei wünschenswert. Zudem freue er sich über Rückmeldungen von Helfern, die sich rund um die vier Veranstaltungstage einbringen möchten.

„Das ist eine Lehre aus dem Vorjahr“, sagt Bock. Nach dem Konzertabend in der Kirche habe er unter den Kirchenbänken selbst noch Weingläser zusammensuchen müssen. „Dafür brauche ich in diesem Jahr Unterstützer.“ Schließlich sei er mit dem Ablauf der Veranstaltungen schon eingebunden, sitzt teils selbst am Schlagzeug.

Sind dieses Jahr mehr Einheimische dabei?

Von den 600 Besuchern sei laut Bock im Vorjahr nur etwa ein Fünftel aus Jeinsen oder Pattensen gewesen. „Die Schwierigkeit ist, die Leute vor Ort für so eine Veranstaltung zu interessieren“, sagt er. „Die spannende Frage ist, ob die Jeinser neugierig genug auf die zweite Auflage sind.“ Um in Jeinsen und Umgebung auf das Festival hinzuweisen, möchte er gern wieder Handzettel verteilen und an den Türen der Bewohnerinnen und Bewohner klingeln. „Es wäre gut, wenn sich Menschen melden, die mich dabei in den Ortsteilen Vardegötzen oder Schulenburg unterstützen“, sagt Bock.

Er hofft, dass er mit seinem vielfältigen Programm eine breite Masse an Musikfreunden erreichen kann und es insgesamt mehr Besucher als 2021 werden. „Ich bin auf jeden zahlenden Gast angewiesen“, sagt Bock, der nach 2015 im vergangenen Jahr erneut den German Blues Award gewonnen hat. Wer ihn unterstützen möchte, kann Bock unter Telefon (0176) 20519089 erreichen.

Von Mark Bode