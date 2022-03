Jeinsen

Andreas Bock hat das Konzert am Freitagabend mit drei weiteren Bluesmusikern als „Generalprobe“ für sein zweites Jeinser Bluesfestival bezeichnet. Die viertägige Veranstaltung ist für Ende Juni und Anfang Juli geplant. Wenn der Auftritt im Landgasthaus tatsächlich wegweisend sein sollte, dürfen sich die Besucher auf vier spannende Tage im Sommer freuen. Obwohl Auftritte für die Musiker aufgrund der Pandemie rar waren, spendeten sie 10 Prozent der Eintrittsgelder für eine wohltätige Organisation, die sich für Menschen in der Ukraine einsetzt. Zudem wurde ein Bild mit ukrainischer Flagge und Friedenstaube der Jeinser Künstlerin Diane Heckert versteigert. So kamen insgesamt 830 Euro zusammen. „Jeder Euro zählt“, sagte Bock.

Udo Lindenberg als Einstimmung

Der Abend im Landgasthaus begann emotional. Bock spielte das Udo-Lindenberg-Lied „Wir ziehen in den Frieden“. Danach stimmte er den Refrain des Songs „Give Peace a Chance“ von John Lennon an. Nach und nach holte er dabei die weiteren Musiker auf die Bühne und diese stimmten mit ihren Instrumenten in das Lied mit ein. Auch die Zuschauer animierte Bock. „Das ist ein interaktives Mitmachtheater“, sagte er.

Danach beeindruckten der aus Mailand stammende Egidio Ingala mit der Bluesharp, Jan Hirte an der Gitarre und Matthias Falkenau an der Orgel. Beide reisten aus Berlin an. Am Schlagzeug war Bock selbst im Einsatz. „Wir können nur Musik machen. Damit möchten wir etwas Abwechslung bieten“, sagte Bock den knapp 80 Anwesenden.

Von regionalen bis zu internationalen Künstlern

Abwechslung will er dem Publikum auch bei der Neuauflage seines Festivals bieten. Seit Monaten ist Bock bereits mit den Planungen beschäftigt. Nun verkündete er: „Das Programm steht.“ Er verspricht, wieder verschiedene Größen der Musikszene am Start zu haben. Regionale, nationale und sogar internationale Künstler aus Finnland, Schweden, Österreich und den Niederlanden werden dabei sein. „Wir werden ein breites Spektrum bieten“, sagte Bock.

Unter anderem mit dabei sein werden Kuddel Renner & his amazing Blues Orcherstra aus Hildesheim mit Chicago Blues. Boogie Woogie, Swing, House und Sphärisches bietet das Niels von der Leyen Trio feat. Vice Lindhe. Der Finne Joe Buddy wird mit Bock auf der Bühne stehen. Als „rau, dreckig und derb“ kündigte Bock die Musik an. Hein Boogie Boy Meijer aus den Niederlanden spielt Blues, Boogie, Country und Texasstyle. Die Blues-Rock-Musiker Michael Dühnfort & the Noise boys aus Bremen bezeichnete Bock als „Vollgas-Trio“.

Akustikkonzerte am Garvehaus?

Bock möchte zudem lokalen Künstlern die Möglichkeit bieten, sich bei ausgelagerten Akustikkonzerten einem Publikum zu präsentieren. Ihm schweben Auftritte beim Unterstand am Garvehaus vor. „Ohne Eintritt, ohne Verstärker“, sagte Bock. Zudem ist ein Bluesharp-Workshop mit dem Musiker Dieter Kropp im Garvehaus geplant.

Wer Bock beim Festival als Helfer unterstützend zur Seite stehen möchte oder sich für Eintrittskarten interessiert, kann ihn unter Telefon (0176) 20519089 sowie per E-Mail an boogiebock@bluesdrumming.de erreichen.