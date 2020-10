Pattensen-Mitte

Eigentlich wollte der Musikverein Pattensen am Sonntagvormittag ein Open-Air-Konzert auf dem Grotehof an der Talstraße geben. 15 Stücke hatte das Ensemble dafür geprobt, und auch das Wetter passte. Trotzdem musste der Verein das Konzert kurzfristig absagen.

„Die Lebensgefährtin eines Mitspielers hat Corona-Symptome, er war am Freitag vor einer Woche auch bei unserer Probe“, sagte die Sprecherin Carola Baxmann am Sonntag. „Wenn sie wirklich Corona hat, kann es sein, dass er es auch hat.“ Zwar sei der Musiker getestet worden, das Ergebnis lag am Sonntagvormittag allerdings noch nicht vor. „Aufgrund der Fürsorgepflicht haben wir uns dazu entschieden, das Konzert ausfallen zu lassen“, sagte Dirigent Tobias Zielinski. „Wir haben bereits am Sonnabend verbreitet, dass das Konzert nicht stattfindet.“ Auch die Generalprobe am Freitag wurde gestrichen.

Anzeige

Die Beteiligten bedauern die Absage sehr. „Wir wollten den Musikern aufgrund der erschwerten Probenbedingungen ein Ziel geben, auf das sie hinarbeiten können“, sagte Zielinski. „Wir hatten ein kleines Programm erarbeitet, damit die Leute wissen, was sie proben können. Das war uns sehr wichtig.“ Zudem sei das Konzert ein guter Test gewesen um zu schauen, ob solche Veranstaltungen für den Musikverein funktionieren.

Auch das Weihnachtskonzert ist abgesagt

In den vergangenen Monaten habe das Ensemble noch gemeinsam unter freiem Himmel auf dem Grotehof proben können. Dort sei es möglich gewesen, ausreichend Abstand einzuhalten. Aufgrund der Witterung wird dies in den nächsten Monaten aber nicht mehr klappen. „Wir werden uns jetzt auf kleinere Räume verteilen und in kleinen Gruppen proben müssen.“

Das traditionelle Weihnachtskonzert im Ratskeller Pattensen wird deshalb in diesem Jahr ebenfalls ausfallen. „Aufgrund der Auflagen ist es ersatzlos gestrichen“, sagt der Vorsitzende Marco Grote. „Bei den Weihnachtskonzerten spielen wir immer sehr anspruchsvolle Stücke, es ist für uns der Höhepunkt des Jahres. Wir können bis dahin aber keine vernünftigen Proben mehr machen“, erläutert Zielinski die Entscheidung. „In diesem Jahr wird außer Proben in kleinen Gruppen leider nicht mehr viel passieren.“ Für 2021 plant der Musikverein nun Open-Air-Konzerte, die Termine stehen aber noch nicht fest.

Dirigent Tobias Zielinski (links) und der Musikvereinsvorsitzende Marco Grote stehen im Obergeschoss des ehemaligen Spritzenhauses, in dem später ein Proberaum und zwei Toiletten eingerichtet werden sollen. Quelle: Daniel Junker

Umbau des Spritzenhauses steht im Mittelpunkt

Alternativ fokussiert sich der Verein nun auf den Um- und Ausbau des ehemaligen Spritzenhauses an der Talstraße zum Vereinsheim. In den vergangenen Monaten ist das Projekt weiter vorangegangen: Im Juli wurde das Dach samt Dämmung fertiggestellt, auch die Hausanschlüsse für Strom, Gas und Wasser sind gelegt. Im September wurde der alte Betonboden mit einem Bagger zerstemmt und aus dem Gebäude geholt. „Er hatte nicht die Wertigkeit und die Dichte, die für uns erforderlich ist“, sagte Grote. Der neue Unterbeton wurde im gleichen Monat schon wieder eingebracht.

In Kürze soll es mit der Unterbodendämmung und dem Estrich weitergehen. „Eventuell geschieht dies noch dieses Jahr, das hängt vom Einbau der großen Fenster ab, die zur Marienstraße hin eingesetzt werden“, sagte Zielinski.

Der Einbau der vorgesehenen doppelflügligen Fenster sei aber wiederum von der Dämmung der Fassade abhängig. „Aufgrund der Mauerstärke ist noch nicht endgültig geklärt, ob eine Dämmung erforderlich ist. Bevor das nicht feststeht, können wir aber die Fenster nicht ausmessen.“ Deren Elemente sollen auf den Rohbeton aufgebracht werden, daran werde dann der Putz angearbeitet. „Wir hoffen, dass wir da innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen zu einer Entscheidung kommen“, sagte Zielinski. Auch der Einbau aller weiteren Fenster hänge davon ab, weil eine Dämmung auch die Stärke der Wände verändere.

Der Musikverein Pattensen will das ehemalige Spritzenhaus an der Talstraße 20a zur Altstadtphilharmonie ausbauen. Der Turm bekommt ein neues Dach und einen neuen Anstrich. Quelle: Daniel Junker

Turm wird am Dienstag eingerüstet

Am Dienstag, 13. Oktober, wird der Turm eingerüstet. „Er wird wieder schick gemacht und bekommt ein neues Dach und einen Farbanstrich“, sagte Grote. Für die weiteren Planungen seien die Arbeiten unkritisch, da die Nutzung des Turms bautechnisch untersagt sei. „Wir könnten ihn theoretisch auch abreißen. Wir wollen aber, dass das ehemalige Aussehen des Spritzenhauses erhalten bleibt.“ Deshalb würden auch die alten Tore zur Marienstraße aufgearbeitet. „Sie werden dann vor den neuen Fensterelementen wieder eingesetzt.“

Im von der Marienstraße abgelegenen Bereich des Erdgeschosses werden später eine Treppe sowie eine Teeküche eingesetzt. Dort entsteht auch der Eingang mit Windfang. Damit es in dem etwa 110 Quadratmeter großen Saal im Erdgeschoss später gut klingt, sollen an der Decke und an den Wänden zudem Akustikelemente angebracht werden. In der oberen Etage entstehen ein kleinerer Proberaum sowie eine Herren- und eine Damentoilette. „Im Dachgeschoss wird noch ein Abstellraum eingerichtet“, sagte Zielinski.

Wann das Haus fertig sein wird, können Grote und Zielinski noch nicht sagen. „Es wird uns wohl nicht gelingen, dass wir noch dieses Jahr mit dem Rohbau durchkommen“, sind sich beide einig. „Wenn wir die vereinsinterne Weihnachtsfeier 2021 in den eigenen Räumen veranstalten können, sind wir schon sehr zufrieden.“

Von Daniel Junker