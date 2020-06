Schulenburg

Zuerst war es „Happy“ von Pharrell Williams, nun „Can’t Stop the Feeling“ von Justin Timberlake. Einige Musiker vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Schulenburg und befreundeter Ensembles haben sich für etwas Besonderes zusammengefunden: zwei digitale Konzertprojekte.

„Wir helfen uns auch sonst bei Konzerten aus und wollten gern wieder gemeinsam spielen“, erzählt Sophie Blume, Jugendwartin im Schulenburger Zug. „Alleine macht es keinen Spaß.“ Da viele der jungen Musiker in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, kam die Idee auf, diese als Plattform zu nutzen. Elf junge Mitglieder der Musikzüge in Schulenburg und Rössing sowie des Blasorchesters Nordstemmen formierten sich und spielten die zwei Songs ein. Neben Blume an der Klarinette war noch Jakob Finke am Tenorhorn aus dem Schulenburger Orchester dabei.

Anzeige

Musiker spielen ihren Stimmen mit Metronom-App einzeln ein

Die jeweiligen Arrangements stammen aus der Feder der Nordstemmerin Katja Hormann. Beide Stücke wurden ausgewählt, weil sie gut als Unterhaltung taugen und ein Gegenstück zur derzeit eher schlechten Stimmung bilden, so Blume. Technisch lief es so ab: Alle Instrumentalisten nahmen ihre Tonspur mithilfe einer speziellen Software für sich auf und schickten die Daten an Jens Baumgarten vom Rössinger Musikzug. Damit alle das gleiche Tempo halten, nutzen die Musiker eine Metronom-App, die sie per Kopfhörer bei den Aufnahmen abspielten.

Weitere HAZ+ Artikel

Baumgarten baute dann alle Spuren, Audio und Video, zusammen. „Er hat Tage dran gesessen“, sagt Blume über die aufwendige Arbeit. „Pro Video waren es bestimmt zehn Stunden.“ Wie die Musiker jeweils zu Hause ihre Stimmen einspielen, ist als fertiges Stück auf der Facebook-Seite des Schulenburger Zugs zu sehen und zu hören. Ein eigener Facebook-Zugang ist dafür nicht nötig. Alternativ ist das Werk auch auf dem Youtube-Kanal von Baumgarten zu finden:

Nächstes Videokonzert Mitte Juni

Das nächste Projekt ist schon in Arbeit, die jungen Aktiven wollen nach Pfingsten ihre Aufnahmen erledigt haben – Mitte Juni dann gibt es das nächste Videokonzert. Auch andere Ideen will der Musikzug noch umsetzen. Was genau, will Blume aber noch nicht verraten. Wichtig sei dem Team: „Wir wollen präsent sein, auch wenn wir nicht proben können.“ So könne man die „Familie“ innerhalb des Musikzugs als Aushängeschild nutzen.

Hier durfte noch gemeinsam musiziert werden: Der Musikzug Schulenburg/Leine spielt im Juli 2019 zur Eröffnung des Spielplatzes an der Usedomer Straße in Pattensen-Mitte. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Musikzug auch bei Aktion „Musiker für Deutschland “

Während der Corona-Krise musizierten einzelne Mitglieder aus Schulenburg auch unter dem Hashtag „Musiker für Deutschland“ zusammen – eine Aktion, die bundesweit gilt und zu festen Terminen von den heimischen Balkonen und Fenstern gespielt wurde. Die Noten konnten sich die Teilnehmer vorab im Internet herunterladen. Beim der Premiere am 22. März etwa erklang die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven.

Übrigens: Wer Interesse am Musizieren in Schulenburg hat, ist willkommen. Der Zug freut sich über Nachwuchs, egal ob Jüngere, ehemalige Mitglieder, die wieder aktiv werden wollen, oder Erwachsene, die mal ein Instrument gelernt haben, aber dann ausgestiegen sind. Weitere Infos gibt es auf der Website des Ensembles.

Lesen Sie auch

Von Katharina Kutsche