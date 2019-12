Hüpede

Mitglieder der Nabu-Arbeitsgemeinschaft Pattensen haben gemeinsam mit Vertretern der Stadt eine Feldhecke an der Streuobstwiese am Astrid-Lindgren-Weg in Hüpede gepflanzt. Bürgermeisterin Ramona Schumann und der stellvertretende Fachbereichsleiter Mathias Greve krempelten die Ärmel hoch und halfen tatkräftig mit. Auch Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka ( SPD) war dabei. „Dass sich trotz des vorweihnachtlichen Termins die Vertreter der Stadt die Zeit genommen haben, wissen wir sehr zu würdigen“, teilte Thomas Volkert, Sprecher der Nabu-AG mit.

Spaß an der Gartenarbeit: Nabu-Mitglied Klaus Kühnast und Bürgermeisterin Ramona Schumann Quelle: privat

Gestaltungsmöglichkeiten sind eingeschränkt

Die Stadt hatte sich zuvor an die Arbeitsgemeinschaft gewandt und gefragt, wie sich die Streuobstwiese ökologisch aufwerten lasse. Die Wiese liegt auf einer städtischen Fläche. Die Gestaltung ist durch den geltenden Bebauungsplan allerdings eingeschränkt. Die Nabu-AG schlug daraufhin die zulässige Pflanzung einer rund 20 Meter langen freiwachsenden Hecke entlang der Grenze zum benachbarten Ackerland mit typischen Feldgehölzen wie Haselnuss, Hartriegel, Schlehe und Weißdorn vor.

Hecke wertet Streuobstwiese ökologisch auf

„Für die Fläche ist das eine erhebliche Steigerung des ökologischen Werts, da Hecken vielfältige biologische Funktionen für heimische Lebensgemeinschaften und den Naturhaushalt erfüllen“, sagt Volkert. Sie sind ein wichtiges Nahrungsbiotop für Vögel und Insekten und bieten unter anderem auch Schutz- und Nistmöglichkeiten.

Auch für die Landwirtschaft sind Hecken nützlich, erläutert Volkert. So bieten sie Windschutz und verhindern Bodenerosionen. Zudem beherbergen sie eine Vielzahl nützlicher Kleinlebewesen zur natürlichen Schädlingsbekämpfung. Die Nabu-AG sucht daher beständig nach Möglichkeiten, diesen wichtigen Lebensraum in der Landschaft noch weiter zu verbreiten, erklärt Volkert.

Von Tobias Lehmann