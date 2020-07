Pattensen

Die vier Schleiereulenküken sind gerade mal so groß wie eine Hand. Noch deutet nichts darauf hin, dass die flaumigen kleinen Kugeln später einmal lautlos durch die Nacht gleiten und gekonnt Mäuse erlegen werden. In Schockstarre liegen sie mit halb geschlossenen Augen in der Hand von Jürgen Schumann. „Die Tiere sind zwischen fünf und sechs Wochen alt“, schätzt der Leiter der Eulen-AG des Naturschutzbundes ( Nabu) Hannover. Das Licht und die umstehenden Menschen sind für sie neu. Bislang lebten sie ausschließlich in der Dunkelheit ihres Nistkastens in der Scheune auf dem Hof Eppers an der Jeinser Straße in Pattensen.

Pattenser Eule wird in den Niederlanden vom Zug erfasst

Seit 2013 beringt die Eulen-AG des Nabu Hannover, zu der zehn Mitglieder gehören, jedes Jahr Jungeulen in der Region. „So erfahren wir mehr über Flugrouten, Brutstätten und die Lebenserwartung der Tiere“, erläutert Schumann. Denn die Daten auf den Ringen der Tiere übergibt Schumann an die Vogelwarte Helgoland, wo sie zentral gespeichert werden. So habe er etwa vor Kurzem auch erfahren, dass eine drei Jahre alte Eule, die in Pattensen geschlüpft war, in den Niederlanden mit einem Zug kollidierte.

Anzeige

Um die Tiere beringen zu können, hat Schumann einen sogenannter Beringerschein bei der Vogelwarte Helgoland in Wilhelmshaven absolviert. „Der Schein ist eigentlich eine Fangerlaubnis“, erläutert der Eulen-Fachmann. Wer diese nicht besitzt, dürfe die Jungtiere nicht aus den Brutkästen nehmen.

Weitere HAZ+ Artikel

Zur Galerie Der Naturschutzbund Hannover hat auf dem Hof Eppers in Pattensen vier junge Schleiereulen beringt. Mit den Daten können unter anderem Flugrouten, Brutplätze und die Alterserwartung von Eulen bestimmt werden.

2019 wurden 130 Eulen beringt

Im vergangenen Jahr hat die Eulen-AG insgesamt 130 Tiere beringt. „2019 war ein sehr gutes Jahr für den Eulennachwuchs“, sagt Schumann, „denn es gab sehr viele Mäuse.“ Dieses Jahr hätten die lautlosen Jäger etwas weniger Nachwuchs bekommen. Der Grund: Eulen passten die Zahl ihrer Jungen immer an die Menge der vorhandenen Nahrung an – und die Zahl der Mäuse ist 2020 geringer als im Vorjahr.

Seit Ende Mai haben Schumann und seine Helfer bereits 15 junge Eulen gekennzeichnet. Weitere 55 sollen noch einen Ring erhalten, wenn sie alt genug sind. „Am besten ist es, die Tiere mit etwa sechs Wochen zu beringen, da die Beine dann schon ausgewachsen, die Eulen aber noch recht jung und nicht so wehrhaft sind“, sagt der Eulenexperte. Insgesamt gibt es laut Schumann rund 70 Nistkästen für Eulen im Sehnder und Pattenser Stadtgebiet. Diese kontrolliert die Eulen-AG zweimal im Jahr. „Denn in mäusereichen Jahren brüten die Tiere auch zweimal hintereinander.“

Jürgen Schumann und Ute Meyer von der Eulen-AG des Nabu Hannover sind Profis bei der Beringung der Tiere. Quelle: Stephanie Zerm

Einziger Eulenkasten in Pattensen-Mitte ist auf dem Hof Eppers

Der Eulennistkasten auf dem Hof Eppers ist der einzige in Pattensen-Mitte. Weitere gibt es laut Schumann in Koldingen, Hüpede und Jeinsen. Der Nachwuchs ist seit vielen Jahren der erste bei Eppers und daher eine kleine Besonderheit. In den Jahren zuvor hatten vorwiegend Turmfalken die Nistmöglichkeit genutzt. „Der Eulennistkasten hängt hier schon seit mehr als 40 Jahren in der Scheune“, sagt Hofbesitzer Bernhard Eppers. „Er wurde damals von der Jugendgruppe des Hannoverschen Vogelschutzvereins angebracht.“ Seitdem hätten bereits etliche Eulen und Turmfalken dort ihren Nachwuchs großgezogen.

Alle einheimischen Eulenarten zählen nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den streng geschützten Arten. Trotzdem stehen die meisten der Tiere auf der Roten Liste. Ursache dafür sind unter anderem die zunehmende Kultivierung der Landschaft und das Verschwinden von Brutmöglichkeiten in Scheunen, auf Dachböden und Kirchtürmen. Insgesamt hat Schumann aber in den vergangenen sieben Jahren keinen dramatischen Rückgang der Nachwuchszahlen beobachtet. „In manchen Jahren sind es mehr, in manchen weniger“, sagt er. „Es wechselt immer.“

Eulen können bis zu 20 Jahre alt werden

Auch Alttiere beringen Schumann und sein Team. Doch im Gegensatz zu den Jungtieren, die noch nicht fliegen können, lassen sich diese nicht so einfach aus dem Nistkasten nehmen. Daher wartet Wolfgang Jäger von der Eulen-AG mit einem Kescher vor dem Ausflugsloch der Eulen in der Scheune, während Schumann den Deckel des Nistkastens öffnet. Doch kein Altvogel fliegt hinaus. „Sie sind wohl gerade auf Jagd“, vermutet Schumann. Daher werden dieses Mal nur die flaumigen Jungtiere beringt. „Die Eier werden im Abstand von zwei Tagen gelegt“, erläutert Schumann. „Von daher sind auch die Jungen wie Orgelpfeifen unterschiedlich groß.“

Wolfgang Jäger wartet mit einem Kescher darauf, dass ein Altvogel ausfliegt. Quelle: Stephanie Zerm

Nach der Beringung transportieren Schumann und seine Helfer die Federknäuel in einem kleinen Sack wieder in den Nistkasten zurück. „Mit etwa zehn Wochen fliegen die Tiere dann aus“, erläutert der Experte. Wenn sie Glück haben, können die Schleiereulen bis zu 20 Jahre alt werden. Doch über 70 Prozent sterben bereits im ersten Lebensjahr.

Das sollten Sie über Eulen wissen In Deutschland sind zehn verschiedene Eulenarten anzutreffen, mindestens neun davon brüten dort auch. Die größte Eule ist der Uhu, der bis zu 75 Zentimenter groß und 3,4 Kilogramm schwer werden kann. Die kleinste ist der Sperlingskautz, der mit 16 bis 19 Zentimetern gerade einmal so groß wie ein Star ist. Die meisten Eulenarten sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie fliegen nahezu lautlos. Da die Oberseite ihrer Schwingen samtartig gepolstert und die Kanten der äußersten Handschwingen kammartig gezähnelt sind, kommt es zu keiner Verwirbelung des Luftstroms. Beutetiere wie Mäuse werden daher von den Beutegreifern vollkommen überrascht. Eulen können zwar nachts ausgezeichnet sehen, aber auch nur mittels ihres ausgeprägten Gehörs jagen. Ein Raufußkauz etwa kann eine Maus noch aus 60 Metern Entfernung hören. Zwar ist das Blickfeld der Eulen recht eingeschränkt, dafür können sie ihren Kopf um 270 Grad drehen. So können sie sich quasi von rechts über die linke Schulter gucken.

Von Stephanie Zerm