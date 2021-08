Jeinsen

Mit Freude haben Britta Jahn und Thomas Volkert, beide Mitglieder der Nabu-AG Pattensen, kürzlich in dieser Zeitung gelesen, dass Landwirt Hans-Heinrich Schnehage in Koldingen eine Ackerfläche zur Blühwiese umgestaltet hat. Das Projekt dort wird von der Region Hannover gefördert. Die Mitglieder der Nabu-Gruppe nahmen die Information, dass das Projekt überzeichnet ist, zum Anlass, auf ihre Alternative hinzuweisen. Die Naturschützer vermitteln interessierte Landwirte an Paten, die einen festgelegten Betrag bezahlen.

Blühmischung besteht aus 15 Pflanzenarten

„Es ist schade, dass der Regionstopf, aus dem die Umwandlung von Flächen in Blühwiesen finanziert wird, laut des Artikels offenbar leer ist“, sagt Jahn bei einem Gespräch in Jeinsen. „Diese Lücke könnte der Nabu zumindest in kleinen Teilen schließen.“ Beim Ortstermin zeigt sie auf eine Fläche mit bunt blühenden Pflanzen. Der ehemalige Acker gehört dem örtlichen Landwirt Andreas Sehlen. Dieser nutzt das Areal bereits im zweiten Jahr als Blühwiese mit 15 verschiedenen Pflanzen.

Und so ist der Ablauf: Potenzielle Paten, die bereit sind, 40 Euro pro 100 Quadratmeter Blühfläche zu bezahlen, wenden sich an die Nabu-Mitglieder. Dieser Betrag geht direkt an die Landwirte, die ein Stück Ackerland umwandeln wollen. „Die Bauern müssen sich die Blühmischung von diesem Geld kaufen. Wir stehen ihnen beratend zur Seite und geben Empfehlungen“, erklärt Volkert. Die Landwirte säen das Saatgut im Frühjahr aus und lassen das Areal anschließend möglichst bis zum Jahresende unberührt liegen.

Betrag entschädigt für Ernteausfall

„Mit dem Betrag kann ich gut leben“, sagt Sehlen, der ansonsten Einnahmen mit dem Anbau von beispielsweise Getreide oder Zuckerrüben erzielen würde. Die Vermittlung und der Ablauf seien unkompliziert, berichtet der Landwirt, der ebenfalls Mitglied im Nabu ist. Zwar macht sich auf seiner Fläche der Weiße Gänsefuß breit, der nicht zu der Blühmischung gehört und viele andere Pflanzen überdeckt. Dennoch sei deutlich zu erkennen, dass viele Schmetterlinge, Bienen und Hummeln das Gelände aufsuchten. Auch Vögel finden rund um die Blühwiese Nahrung.

Die Blühwiese in Jeinsen lockt verschiedene Insekten und Vögel an. Quelle: Mark Bode

„Dass solche Maßnahmen tatsächlich zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen können, ist mittlerweile durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt“, sagt Jahn.

Nabu hofft auf Nachahmer

Nachdem es 2020 knapp 8000 Quadratmeter Blühwiesen in Pattensen gewesen sind, sind es in diesem Jahr etwa 7000 Quadratmeter. Der Rückgang sei aber keineswegs negativ zu betrachten. „Einige haben sich vom Projekt zurückgezogen und legen Blühwiesen privat an“, sagt Sehlen. „Es ist wichtig, solche Nachahmer zu finden“, sagt der Landwirt. Interessierte können sich an ihn unter Telefon (01 71) 5 41 59 47 wenden.

Von Mark Bode