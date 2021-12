Pattensen-Mitte

Am Ende ist es schnell gegangen: Künstler Philipp von Zitzewitz aus Schulenburg hat die Graffitiwand in Pattensen-Mitte wieder in Ordnung gebracht. Diese war vermutlich in der Nacht zu Dienstag von Impfgegnern mit einer Parole beschmiert worden. Das Entsetzen war in der Bevölkerung groß, der Wunsch noch größer, die Botschaft schnell zu beseitigen. Von Zitzewitz spendete die Lacke, für die Arbeiten bekam er Verstärkung von einer Mitarbeiterin. „Zweieinhalb Tage haben wir für alles gebraucht“, sagt von Zitzewitz.

Nur an einigen Stellen mussten die beiden mit einem Spachtel die dicke Farbschicht der Schmiererei beseitigen. Meist konnten sie das Weiß mit neuer Farbe übertünchen. Immer wieder seien Passanten auf die beiden zugekommen. „Die Menschen waren total lieb. Sie brachten uns Kaffee und Brötchen“, sagt von Zitzewitz. Eine Pattenserin wollte am Freitagmittag noch Kekse vorbeibringen, doch da waren die Arbeiten schon abgeschlossen und die Künstler bereits abgereist.

Von Mark Bode