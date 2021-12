Pattensen-Mitte

Die von KGS-Schülern entworfene Graffitiwand an der nördlichen Zufahrt von Pattensen-Mitte, die in der Nacht auf Dienstag von Impfpflichtgegnern beschmiert wurde, wird zurzeit repariert. „Es ist ein wichtiges Zeichen, das direkt zu machen“, sagte Künstler Philipp von Zitzewitz aus Schulenburg, als er am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr begann, das Kunstwerk wieder in die ursprüngliche Form zu versetzen.

Lacke vertragen niedrige Temperaturen

„Ich habe mich extra warm angezogen“, sagt er. Er hat eine Lacksprühdose in der Hand, trägt eine Maske sowie Handschuhe und fängt vorsichtig an, die weiße Farbe zu übersprühen. „Das geht auch bei diesen Temperaturen noch ganz gut, das können die Lacke ab“, sagt der Künstler. Nur bei Regen wäre das Arbeiten problematisch. „Dann bindet die Farbe nicht richtig.“ Die entstandenen Schäden könne er gänzlich beseitigen. Lediglich einige kleinteilige Bereiche der Graffiti seien „etwas komplizierter“. Teils müsste er etwas dickere Schichten der weißen Farbe aber noch mit einem Spachtel abkratzen.

Künstler Philipp von Zitzewitz trägt die Materialkosten für die Farben, um die von Impfgegnern verursachten Schäden zu beseitigen und das ursprüngliche Graffiti wieder herzustellen. Quelle: Mark Bode

„Man arbeitet sich bei den Bildern vom Hintergrund in den Vordergrund“, sagt von Zitzewitz. Er hatte vorab angekündigt, die Materialkosten in Höhe von etwa 400 Euro für die Lacke zu übernehmen. Einzig die Arbeitszeit bekommt er von der Stadt Pattensen bezahlt. Er schätzt, die Arbeiten bereits am Freitag abschließen zu können.

Stadt hat Spendenkonten eingerichtet

Einige Bürgerinnen und Bürger hatten nach der Verschandelung Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) kontaktiert und ihre Spendenbereitschaft signalisiert. Wer Geld überweisen möchte, kann dies bei diesen Konten der Stadt tun:

Sparkasse Hannover, IBAN: DE 34250501803011170101

Volksbank e G, Pattensen, IBAN: DE 91251933310014788500

Als Verwendungszweck sollen Spender „Spende Graffiti Wand“ angeben.

Von Mark Bode