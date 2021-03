Koldingen/Pattensen-Mitte

Es gibt einen neuen Vogelgrippefall in Pattensen: Wie die Region am Montag mitgeteilt hat, wurde eine tote Wildgans positiv auf den H5-Erreger getestet. Das Tier war an den Koldinger Teichen gefunden worden. Deshalb hat die Region eine Stallpflicht für Koldingen und Reden sowie für die Hemminger Ortsteile Westerfeld, Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg sowie die Laatzener Ortsteile Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen und Gleidingen verhängt. Diese tritt ab Dienstag, 9. März, in Kraft. Insgesamt 63 Betriebe mit Geflügelhaltung sind davon betroffen.

Stallpflicht bedeutet „Stress für Halter und Tiere“

Die Verwunderung bei Hobbyhaltern ist groß, dass diese am Montag nicht unmittelbar über das sogenannte Aufstallungsgebot informiert wurden. Die Koldingerin Birthe Meyer, die Zwergseidenhühner – 13 Hennen und drei Hähne – besitzt, erfuhr erst im Gespräch mit der HAZ von dem Vogelgrippefall. Dabei hat sie ihre Tierhaltung bei der Tierseuchenkasse angemeldet, wie sie sagt. Sie fürchtet, dass dieser Fall von Vogelgrippe in unmittelbarer Nähe „Stress für Halter und Tiere“ bedeuten wird. „Die Hühner sind es anders gewohnt und verbringen den Tag gewöhnlich draußen“, sagt Meyer. Sie hole die Tiere nachts in den Statt, damit sie vor potenziellen Angreifern geschützt sind. Dass sich die Hühner nun bis auf Widerruf durch die Region im Stall aufhalten müssen, könne sie irritieren.

„Man muss für etwas Abwechslung sorgen“, sagt sie. „Man muss Möglichkeiten schaffen, dass sie picken, scharren und sich im Sand wälzen können.“ Problematisch sei, dass sich die Hühner im Stall weniger aus dem Weg gehen könnten. Meyer, die prompt weitere Geflügelhalter in Koldingen informierte, berichtete anschließend davon, dass bei allen nun eine gewisse Anspannung herrsche. Sie selbst mache sich aber keine allzu großen Sorgen um ihre Tiere. „Man weiß, dass die Vogelgrippe kommen kann“, sagt die Tierärztin. „Durch die Stallpflicht kann man die Hühner gut schützen.“

Auf Lütgeharms Biohof gilt Stallpflicht schon seit November

Für die etwa 12.000 Legehennen von Jobst Lütgeharm, Juniorchef des Biohofs in Pattensen-Mitte, gilt diese neue Verordnung eigentlich nicht. Doch die Region hatte für seinen Betrieb bereits im November 2020, nachdem die Vogelgrippe bei einem Tier am Steinhuder Meer entdeckt worden war, vorsorglich eine Stallpflicht angeordnet. Da an den Stall ein sogenannter Wintergarten angebunden ist, können die Hühner zumindest Tageslicht sehen und erhalten frische Luft. Nach dem neuerlichen Fall mache sich Lütgeharm größere Sorgen um seine Tiere. Coronabedingt seien derzeit zwar wenig Besucher auf dem Hof. „Man überlegt aber noch mehr, wer überhaupt in die Nähe des Stalls kommen darf“, sagt er.

Da einiges an Auslauf für die Hühner entfällt, müsse er für größere Bespaßung im Stall sorgen. „Beispielsweise haben wir Heuballen, an denen sie picken können“, sagt Lütgeharm. In der ersten Woche nach der verordneten Stallpflicht sei der Stress bei den Hühnern groß gewesen. „Es sind aber Gewohnheitstiere. Nach einer Woche hatten sie die neue Situation akzeptiert“, sagt er.

Region bittet Geflügelhalter um Registrierung

Die Region ist als Veterinärbehörde zuständig für 20 Städte und Gemeinden im Regionsgebiet außerhalb der Landeshauptstadt. Geflügelhalter werden dringend gebeten, sich beim Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen unter Telefon (05 11) 61 62 39 85 zu registrieren, sofern sie dies noch nicht gemacht haben.

