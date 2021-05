Pattensen

Es ist wieder so weit: Eltern können eine vergnügliche Zeit mit ihren Kindern genießen und ein Bilderbuchkino der Stadtbücherei Pattensen im Internet abspielen. Leiterin Cornelia Schneider hat die Geschichte „Zimmer frei in der Knispelstraße 10“ eingesprochen und das Video mit den Bildern unterlegt. Das Video ist am Dienstag, 25. Mai, für 24 Stunden frei verfügbar. Aus rechtlichen Gründen muss es anschließend wieder gelöscht werden.

Neue Geschichte erscheint alle drei Wochen

In der Geschichte ist im Haus Känguru Horst, Gazelle Isidora, Faultier Knut und Chamäleon Mumps ein Zimmer frei. Aber welcher Mitbewohner passt zu ihnen? Ameise Amalie oder Kuh Elvira? Elefant Emil ist jedenfalls viel zu groß. Ob es für alle eine Lösung gibt? Die Geschichte wurde von Frank Maria Reifenberg geschrieben und von Katja Jäger illustriert. Sie ist für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren geeignet. Das Video ist über die Internetseite der Stadt unter www.pattensen.de abrufbar. Alle drei Wochen wird eine neue Geschichte online gestellt.

Von Mark Bode