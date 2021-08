Schulenburg

Welchen Namen soll die neue Ringstraße im Baugebiet Milchweg im Ortsteil Schulenburg bekommen? Darüber will der Ortsrat Schulenburg in seiner nächsten Sitzung am 30. August entscheiden.

Um die Bürgerinnen und Bürger daran zu beteiligen, startet Ortsbürgermeisterin Svenja Blume einen Aufruf. Jeder Schulenburger und jede Schulenburgerin, egal ob alteingesessen oder frisch zugezogen, hat die Möglichkeit, einen Namensvorschlag einzureichen und zwar bis Mittwoch, 25. August, per E-Mail an Svenja.Blume@web.de. „Ich werde die Vorschläge dann dem Ortsrat zukommen lassen und am 30. August wird entschieden, welcher Name den meisten Zuspruch erhält“, erklärt Blume.

Kein Personenname für die Straße

Es gibt dabei nur eine einzige Regel. Die Straße soll nicht den Namen einer Person bekommen. Das sei in dem Ortsteil nicht üblich, erklärt Blume. Die „Herzog-Ernst-August-Straße“ sei und bleibe eine Ausnahme.

Die Idee, die Bürger zu beteiligen, habe Blume einfach gefallen. „Das ganze Dorf hat die Möglichkeit mitzumachen.“ So sei es viel schöner, als wenn einfach nur der Ortsrat diese Entscheidung trifft. Es sei bereits das zweite Mal in ihrer Amtszeit, dass eine Straße benannt werden muss. Im ersten Fall handelte es sich aber um das Baugebiet am Amtshof, das schlicht den Namen aus der alten Flurbezeichnung erhielt. Einen solchen gebe es in diesem Fall aber nicht.

Von Janna Silinger