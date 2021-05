Pattensen

Spaziergänger wandern querfeldein und entlang von geschützten Bachläufen. Hundehalter führen ihr Tier nicht an der Leine. Ausflügler nehmen Wirtschaftswege komplett für sich ein und hinterlassen später ihren Müll in der Natur. Immer wieder stellen Pattenser Umweltschützer und Landwirte fest, dass Menschen sich nicht an die Regeln halten, wenn sie sich ins Grüne begeben. Dem wollen die Umweltschützer nun mit Hinweistafeln entgegenwirken, die in Kooperation mit dem Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine kürzlich aufgestellt wurden.

Zum Kreis der Engagierten gehören Pattensens Naturschutzbeauftragte Sibylle Maurer-Wohlatz und die Landwirte Dirk Meier, Christian Redeker, Hans-Heinrich Schnehage und Dietrich Wohlatz. „Coronabedingt haben wir geschätzt etwa zehn Mal soviel Spaziergänger auf den Wegen wie sonst – aber sie sollen bitte auch auf diesen bleiben“, sagt Redeker. Immer häufiger, so seine Feststellung, wichen die Spaziergänger von den Wegen ab und schreckten somit die Tierwelt auf.

Vögel brüten an Uferrandstreifen

„Problematisch sind beispielsweise Uferrandstreifen, an denen oft Vögel brüten und dann vom Gelege verscheucht werden“, sagt Maurer-Wohlatz. „Einige Fußgänger und Radfahrer sehen nicht ein, dass die Wege, die sie benutzen, den Landwirten gehören und keine öffentlichen sind. und wir werden dann auf unseren Treckern angemeckert“, sagt Meier. „Das ist ein leidiges Thema. Wir arbeiten seit Jahren daran“, klagt Schnehage. Seiner Erfahrung nach sei mit der Hälfte der Personen, die er unterwegs antrifft, keine vernünftige Diskussion möglich.

Mit Hinweistafeln appellieren Naturschützer, Landwirte und Vertreter von Pflegeverbänden an Menschen, mehr Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Quelle: Torsten Lippelt

Maurer-Wohlatz appelliert deshalb nun an die Liebhaber von Spaziergängen in der freien Natur, auf den vorgegebenen – und in Naturschutzgebieten sogar vorgeschriebenen – Wegen zu bleiben, geltende Anleinpflichten und Informationen auf Schildern zu befolgen und Ufer- und Feldrandstreifen zu schonen.

Liegt die Häufung an der Pandemie?

Melanie Salchow, Geschäftsführerin und Verbandsingenieurin vom Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine (GLV 52) sieht ebenfalls Handlungsbedarf aufgrund vermehrt umherwandernder Menschen und unterstützt daher die Initiative der Pattenser: „Die Situationen häufen sich“, sagt sie. Allerdings könne sie nicht sicher sagen, ob dies an den coronabedingt eingeschränkten Freizeitalternativen liege oder eine allgemeine Entwicklung in diese Richtung sei.

Mit einer mehrteiligen Strategie möchte der GLV 52 zusammen mit dem benachbarten Unterhaltungsverband UHV 53 und der Jägerschaft die Spaziergänger über die Auswirkungen ihres Verhaltens in der Natur informieren. „Wir glauben, dass vielen nicht bewusst ist, wie empfindlich die Wildtiere gegenüber Störungen sind“, sagt Salchow. Einige seien zwar unverbesserlich, die meisten Menschen seien aber vernünftig, sagt sie. Deshalb setze man zunächst auf Aufklärung und die Einsicht der Bevölkerung.

Es sollen keine Schilderwälder entstehen

An besonders frequentierten Stellen, die gemeinsam mit den örtlichen Akteuren ausfindig gemacht wurden, wurden Schilder aufgestellt. Droht dadurch eine Flut an Schildern, die für die Natur wohl ebenfalls wenig förderlich wäre? Salchow beruhigt: „Uns liegt es fern, Schilderwälder zu etablieren. Aber es ist absolut notwendig, dass die Tiere und Pflanzen gerade in dieser Zeit in Ruhe gelassen werden.“

Für das in sechs Umweltbereiche aufgeteilte Pattenser Stadtgebiet gibt es ebenso viele ehrenamtliche Feld- und Forsthüter. Als ernannte Verwaltungsvollzugbeamte besitzen sie die Berechtigung, zum Schutz des Waldes, der Flächen und der übrigen freien Landschaft die Vorgaben des niedersächsischen Gesetzes über den Wald und die Landschaftsordnung umzusetzen.

Ehrenamtliche suchen das Gespräch

Dazu zählen unter anderem das Einhalten der Leinenpflicht, das Begehen und Befahren bestimmter Wege sowie das Reiten und Campieren in der freien Landschaft. „In der Regel wird angestrebt, Probleme im freundlichen Gespräch zu lösen. Hier sind keine aktuellen Fälle bekannt, in denen dies nicht möglich war“, sagt Stadtsprecherin Renate Riedel.

Feld- und Forsthüter Gerd-Andres Günther sieht das etwas differenzierter. Seit fast sieben Jahren ist er für Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese zuständig. Täglich sei er hier mit Hund und Rad oder mit dem Auto für sein Ehrenamt unterwegs. Der ehemalige Hegeringleiter weist seiner Aussage nach etwa regelmäßig Spaziergänger mit Hund auf die Leinenpflicht hin, die während der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April und 15. Juli und in Landschafts- und Naturschutzgebieten ganzjährig gilt.

Auch wilder Müll ist ein Ärgernis

„Die Probleme haben in den letzten Jahren – nicht erst seit Corona – zugenommen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt Günther. Immer wieder würden Altreifen oder Sperrmüll in der Natur entsorgt. Außerdem beobachte er häufiger Freizeittreffen kleiner Gruppen, die am Ende ihren Müll nicht ordnungsgemäß entsorgten.

Viele seien einsichtig. Aber längst nicht alle, wie Günther sagt. Was kann er in diesen Fällen tun? „Als Hilfsbeamter darf ich Personalien feststellen und auch jemanden festhalten“, sagt der Feld- und Forsthüter. Aber es fehle ihm diesbezüglich als Senior im Zweifelsfall an praktischen Durchsetzungsmöglichkeiten gegenüber einem durchtrainierten 30-Jährigen.

Günther denkt an die nächsten Generationen

Er ist enttäuscht, dass viele die Bedürfnisse der Pflanzen und Tiere ignorierten. „Ich möchte doch nur, dass auch zukünftig Kinder hier jubilierend aufsteigende Lerchen oder Rebhühner erleben können“, sagt Günther.

Nähere Informationen zum Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen gibt es auf der Internetseite des GLV 52 unter www.glv52.de.

Von Torsten Lippelt