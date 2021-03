Pattensen-Mitte

Seit rund zwei Wochen ist die Netto-Filiale an der Göttinger Straße in Pattensen-Mitte bereits geschlossen. Der Markt wird derzeit umfangreich saniert. Am Dienstag, 30. März, werden die Türen wieder geöffnet. Die Kunden können sich auf einige Änderungen freuen. „Die Filiale erhält unter anderem eine modernere Inneneinrichtung in Form von neuen Regalen und Tiefkühlschränken“, sagt Unternehmenssprecherin Christina Stylianou. Viel mehr gibt sie vorab nicht preis.

Was sie aber noch sagt: Die Maßnahmen seien erforderlich geworden, da die Filiale hinsichtlich der Gestaltung nicht mehr dem modernen Konzept des Unternehmens entsprochen habe. Insgesamt mehr als 5000 Artikel seien im Angebot. Das Mehrwegsortiment werde im Rahmen des Umbaus laut Stylianou erweitert. Mehr als 300 Bioartikel sowie rund 280 Netto-Eigenmarkenprodukte mit dem Panda-Logo der Naturschutzorganisation WWF stehen den Kunden zur Verfügung.

Von Mark Bode