Keine SMS, keine Anrufe, keine Datenverbindungen: Wer das O2-Netz in Pattensen nutzt, hat in diesen Tagen erhebliche Schwierigkeiten. Und das sogar länger, als ursprünglich geplant. Anbieter Telefónica berichtet, dass sich die Arbeiten an den Mobilfunkmasten unplanmäßig verzögern.