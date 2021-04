Pattensen

Sie möchten Unternehmern in Pattensen künftig eine Stimme geben. Mitglieder der CDU in Pattensen haben den Stadtverband der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) gegründet. Vorsitzender ist Martin Jausch. Er wurde trotz Abwesenheit einstimmig gewählt. Ihm stehen Roman Dobberstein und Heiko Probst als Stellvertreter zur Seite.

Die MIT verstehe sich laut Dobberstein „als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Politik“. Als er der Mittelstands- und Wirtschaftsunion beitrat, wurde er dem Stadtverband Laatzen zugeordnet. Ihn habe gestört, dass es keine Organisation in Pattensen gab. Deshalb habe er sich darum bemüht, Mitstreiter zu finden, um diesen Zustand zu ändern.

Wo drückt der Schuh bei den Unternehmen?

„Das Thema Wirtschaft muss Chefsache in einer Stadt sein“, sagte Dobberstein nach der Wahl. Viele Unternehmer würden beklagen, dass sie nicht die Wertschätzung erführen, die sie erwarteten. „Das wollen wir ändern“, sagte der Bürgermeisterkandidat der CDU. Er wolle mit den anderen Mitgliedern der örtlichen MIT bei den Gewerbetreibenden nun „nachfragen, wo der Schuh drückt“.

Doch was bedeutet das nun konkret für Gewerbetreibende? Dobberstein berichtete, dass er kürzlich mit Mitstreitern eine örtliche Fahrschule besucht habe. Dort hätten sie erfahren, dass die Möglichkeit zu Online-Theoriestunden behördlich nur für einen begrenzten Zeitraum erlaubt werde. „Das haben wir an Wirtschaftsminister Bernd Althusmann weitergegeben, der sich um eine einheitliche Regelung kümmern soll“, erklärte Dobberstein.

MIT möchte Lotse für Unternehmer sein

So solle es in Zukunft immer ablaufen: Wenn ein Unternehmer ein Anliegen habe, könne er sich an den MIT-Stadtverband wenden. Dobberstein sieht in der MIT-Gründung keine Konkurrenz zum Verein Power, in dem sich rund 50 Gewerbetreibende aus Pattensen zusammengeschlossen haben. „Power dient dazu, dass sich Unternehmen untereinander besser vernetzen können.“ Die neue Organisation wolle als eine Art Lotse fungieren und Hilfestellungen anbieten. Die MIT in Pattensen plane zunächst mehrere Online-Zusammenkünfte. Beispielsweise soll es Vorträge zu verschiedenen Themen geben. Auch Besuche verschiedener Betriebe seien geplant.

Die Wahl erfolgte vergangene Woche komplett digital. Bei der virtuellen Veranstaltung waren sechs Stimmberechtigte dabei. Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder wurde zur Schriftführerin gewählt. Anders, als beispielsweise bei der Abstimmung des CDU-Stadtverbands über den Bürgermeisterkandidaten, musste laut MIT-Landesgeschäftsführer Steffen Preugschat aufgrund der Statuten in diesem Fall keine Urnenwahl erfolgen.

Pattenser MIT hat schnell zehn Mitglieder

Die MIT, die früher Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung hieß, gehört den Unionsparteien CDU/CSU an. In Niedersachsen besteht der bundesweit zweitgrößte Landesverband mit rund 4.600 Mitgliedern. In Pattensen sind es nach wenigen Tagen bereits zehn Mitglieder gewesen. Dobberstein hofft, die Bekanntheit in den nächsten Monaten zu steigern.

Von Mark Bode