Die Corona-Pandemie hat ihnen zunächst einen Strich durch die Rechnung gemacht. Statt im Frühjahr mit ihrem 2019 gegründeten Verein Buller & Bü durchzustarten, mussten Carolin und Steffen Lebjedzinski alle Angebote im Zuge des Lockwdowns einstellen. Ziel des auf dem Calenberg ansässigen Vereins ist es, Kunst und Kultur, soziales Miteinander und Naturerlebnisse zu fördern. Im Sommer soll es nun richtig losgehen.

Als das Ehepaar vor rund fünf Jahren vier alte Häuser erworben hatte, in denen früher die Beschäftigen des Hausguts Calenberg lebten, wollten die Textildesignerin und der systemische Coach dort ihren Traum von Leben, Arbeiten und gemeinnützigem Engagement verwirklichen. Mittlerweile haben sie alle historischen Häuser renoviert und bereits erste Projekte wie einen Adventsmarkt und verschiedene Ausstellungen umgesetzt.

Richtig losgehen sollte es in diesem Frühjahr. „Wir hatten gerade alle Angebote erstellt“, sagt Steffen Lebjedzinski. Doch dann ging wegen Corona gar nichts mehr. „Wir wollen aber nicht jammern, sondern nach vorn blicken“, sagt der Familienvater. Daher hat der Verein seine Angebote überarbeitet und den Hygienevorschriften angepasst. Kurse wie Filzen und Nähen sind durch Angebote unter freiem Himmel ersetzt worden. Insgesamt gibt es ab August rund 15 Aktionen für Kinder und Erwachsene.

Ferienbetreuung und Ferienpassangebote

Für Kinder ab acht Jahre bietet der Verein vom 17. bis 21. August eine Ferienbetreuung an. Dann können Jungen und Mädchen täglich von 9 bis 15 Uhr sowie in der Frühbetreuung ab 8 Uhr unter anderem mit Pfeil und Bogen schießen, Fährtenlesen üben, im See baden und über einem Feuer Mittagessen kochen.

Auch im Ferienpass ist der Verein mit jeweils zwei Angeboten zum Bogenschießen, Naturentdecken und Pizzabacken vertreten. Allerdings nicht im Programm der Stadt Pattensen, sondern im Ferienpass der Gemeinde-Jugend-Ring Nordstemmen. „Die Stadt Pattensen hatte kein Interesse an unseren Angeboten“, erklärt Lebjedzinski. Kinder aus Pattensen könnten jedoch auch die Angebote aus Nordstemmen buchen.

Auch Afrika ist Thema

Auf dem Grundstück hat das Ehepaar auch einen kleinen Streichelzoo eingerichtet. Es gibt drei Ziegen, drei Schafe und eine Gans. „Kinder können die Tiere mit Wasser und Futter versorgen, sie pflegen, auf andere Weiden bringen oder Zäune bauen“, sagt Lebjedzinski. So könnten sie lernen, was es bedeute, Tiere zu halten.

Im September bietet der Verein außerdem Bildhauerkurse unter dem Motto „ Afrika trifft Europa“ an – vom 11. bis 13. September sowie 18. bis 20. September für Erwachsene und vom 14. bis 17. September für Kinder und Jugendliche. Vom 11. bis 20. September gibt es dazu auch eine Ausstellung, bei der Steinskulpturen und Bilder aus Afrika sowie europäische Kunst gezeigt werden. Am 19. und 20. September beteiligt sich der Verein an den Tagen des offenen Ateliers in der Region Hildesheim. Für den 17. Oktober ist ein „Rübenkonzert“ des Duos Zweifel und Caecilia geplant.

Die Angebote werden ständig ergänzt. Aktuelle Informationen gibt es unter www.bullerundbue.com.

