Schulenburg

Die konkreten Planungen für den Neubau der Grundschule in Schulenburg sollen zeitnah beginnen. Das kündigt die Stadtverwaltung Pattensen in einer Vorlage an, der der Bauausschuss am Dienstagabend zugestimmt hat. Nun soll ein Fachbüro die Stadt beim Erstellen der Ausschreibung unterstützen.

Das bestehende Gebäude ist so marode, dass an anderer Stelle neu gebaut werden soll. Wo, ist noch unklar. Im Hintergrund führt die Stadt bereits Gespräche mit Eigentümern der Grundstücke, die ein möglicher Standort für die Schule sein könnten. „Wir warten zurzeit noch auf Angebote“, sagte Bürgermeisterin Ramona Schumann auf Anfrage dieser Zeitung. Deshalb wolle sie zurzeit noch keine weiteren Details nennen.

Neubau der Grundschule Schulenburg

Ähnlich wie bei der Planung für den Neu- und Umbau der Grundschule in Pattensen-Mitte soll eine Arbeits- und eine Lenkungsgruppe gebildet werden. Die Arbeitsgruppe soll aus Vertretern der Verwaltung, des Fachbüros sowie den Vorständen der Grundschulen in Schulenburg und Jeinsen bestehen, die sich aus Lehrern und Eltern zusammensetzen. Aufgabe dieser Gruppe soll es sein, die Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten, Angebote auszuwerten und auch an den Bietergesprächen teilzunehmen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass mit diesen Informationen sehr sensibel umzugehen sei und die Mitglieder zur Geheimhaltung verpflichtet sind. Die Arbeitsgruppe wird sich mindestens alle zwei Wochen und je nach Verfahrensstand sogar wöchentlich treffen.

Ausschreibung für Neubau wird vorbereitet

In der Lenkungsgruppe werden Vertreter aller Ratsfraktionen sitzen. Diese sollen die Vorlagen für die öffentlichen Ausschüsse sowie Empfehlungen für die Beschlüsse im Rat vorbereiten. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, jeweils zwei Vertreter der Ratsfraktionen von CDU und SPD sowie jeweils einen der Bündnisgrünen, der UWG/UWJ-Gruppe und der Freien Wähler in dieser Gruppe aufzunehmen.

CDU-Ratsherr Michael Wahl beantragte im Bauausschuss jedoch, dass seine Fraktion drei Vertreter in die Lenkungsgruppe entsenden darf. „Dies entspricht der Verteilung im Pattenser Rat“, sagte er. Die CDU-Fraktion ist mit zwölf Mitgliedern die größte in dem Gremium. Niemand hatte gegen Wahls Antrag Einwände. Den endgültigen Beschluss über die Vorgehensweise zur Planung des Neubaus der Grundschule Schulenburg trifft der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 30. Januar.

Von Tobias Lehmann