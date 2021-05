Pattensen

Die Eröffnung der Grundschule Schulenburg muss noch einmal um ein Jahr verschoben werden. Das teilte jetzt der Erste Stadtrat Axel Müller in der virtuellen Sitzung des Finanzausschusses mit. Erst vor zwei Monaten war die geplante Eröffnung von 2022 auf 2023 verlegt worden. Nun soll es im Sommer 2024 so weit sein. Grund dafür ist der noch nicht genehmigte Haushalt der Stadt. 

Fehlen ab 2022 Kita-Plätze in der Stadt?

Das hat auch Folgen, erläuterte Fachbereichsleiter Ali Kara. So muss die Leinetalschule noch ein weiteres Jahr für die Grundschüler aus Jeinsen, Thiedenwiese und Vardegötzen geöffnet bleiben. Anschließend sollen die Jungen und Mädchen auf die Grundschule in Schulenburg gehen. Damit verzögert sich gleichzeitig auch der geplante Umbau der Schule in eine Kindertagesstätte. Auch die Zeitpläne für die Erweiterung der Kindertagesstätte in Hüpede und der Neubau der Kindertagesstätte in Schulenburg sind gefährdet.

Die neue Kindertagesstätte in Schulenburg sollte eigentlich 2022 eröffnet werden und Platz für mehr als 100 Kinder bieten. „Ich weiß nicht, wo wir für die Übergangszeit so viele Ersatzplätze herbekommen sollen, wenn das nötig wird“, sagte Kara. Eine gute Nachricht gibt es immerhin für Hüpede. Die aktuelle temporäre Containerlösung vor Ort wird voraussichtlich für zwei weitere Jahre von der Region Hannover genehmigt. So habe die Stadt die entsprechende Zeit für die geplante Erweiterung.

Die aktuelle Cointainerlösung für die Kita Hüpede wird voraussichtlich um weitere zwei Jahre verlängert. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

Stadt darf ohne genehmigten Haushalt keine Projekte ausschreiben

Die Stadt darf neue Projekte allerdings nicht ausschreiben, solange die Finanzierung nicht sichergestellt ist. Da die Region Hannover als zuständige Kommunalaufsicht den Doppelhaushalt 2021/2022 noch nicht genehmigt, sondern eine Anhörung dazu gefordert hat, ist dies der Fall. „Der Neubau der Sporthalle der Grundschule Pattensen ist dadurch immerhin nicht gefährdet“, sagte Müller. „Das Geld hatten wir schon komplett im Haushalt des vergangenen Jahres veranschlagt.“

Die städtische Kämmerin Heike Hessenkamp erläuterte, dass die Kommunalaufsicht den abgebildeten Aufwand im Ergebnishaushalt, der die laufenden Kosten abbildet, als „zu gering und nicht auskömmlich“ ansieht. Die Aufsicht droht jetzt damit, die beantragte Kreditaufnahme für die Investitionen in der Stadt in Höhe von 19 Millionen Euro nicht in voller Höhe zu genehmigen. Sollte es dazu kommen, müsse die Stadt entscheiden, welche Projekte priorisiert und welche zurückgestellt werden müssen.

Kämmerin Heike Hessenkamp fürchtet, dass die Kommunalaufsicht nicht die beantragten Kredite nicht in voller Höhe genehmigen könnte und Projekte dadurch zurückgestellt werden müssen. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

Ratsinitiative spricht sich für Teilgenehmigung des Haushalts aus

Die Ausschussmitglieder diskutierten zwei Stunden darüber, ob der Haushalt komplett neu aufgelegt werden soll, oder ob die Stadt eine teilweise Genehmigung mit einer Kürzung der Investitionskredite in Kauf nehmen soll. In dem Fall müsse anschließend ein Nachtragshaushalt eingereicht werden.

Die Ratsinitiative aus den Fraktionen von CDU, UWG und Freien Wählern sprach sich für die Teilgenehmigung des Haushalts aus. „Das geht schneller, als einen komplett neuen Haushalt zu planen. Wir sollten jetzt zusehen, dass wir so schnell wie möglich mit unseren Projekten in der Stadt beginnen können“, sagte Georg Thomas (CDU).

Müller relativierte jedoch, dass dies für die Grundschule in Schulenburg keine Relevanz mehr habe. „Wir hatten in unserem ohnehin engen Zeitplan damit gerechnet, dass der Haushalt – wie in den vergangenen Jahr auch – im April oder spätestens Mai genehmigt wird“, sagte er. Die jetzt eingetretene Verzögerung mache alle Pläne zunichte – unabhängig davon, ob sie jetzt zwei oder vier Monate dauert. „Die Schule kann erst 2024 eröffnet werden, die Messe ist gesungen“, sagte Müller.

Das Foto entstand vor der Corona-Pandemie: Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller kündigt an, dass sich der Neubau der Schule in Schulenburg um ein weiteres Jahr verzögern wird. Bürgermeisterin Ramona Schumann fordert vom Rat in Sachen Haushaltsentscheidung eine klare Richtung. Quelle: Kim Gallop (Archiv)

SPD und Grüne wollen neuen Haushalt verabschieden

Die Vertreter der Ratsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen plädierten dafür, den Haushalt neu aufzulegen und so Planungssicherheit zu bekommen. „Die Kommunalaufsicht hat den Plan durchschaut, die Finanzen der Stadt schöner zu reden, als sie sind. Jetzt sollten wir aufhören zu lügen und im Sinne des Gebots für Wahrheit und Klarheit handeln und für einen sicheren Haushalt sorgen“, sagte die Bündnisgrüne Sandra Stets.

Thomas Vogel (SPD) schloss sich an. „Ich finde es schon schwer bedenklich, wenn der Stadt Investitionskredite gekürzt werden. Wir sollten dafür sorgen, dass es nicht zu einem damit zusammenhängenden Stillstand an einigen Stellen in der Stadt kommt“, sagte er. Zudem wies Vogel darauf hin, dass ein komplett neuer Haushalt voraussichtlich noch vom jetzt bestehenden Rat geplant und verabschiedet werden müsste. Ein Nachtragshaushalt würde wahrscheinlich erst Ende des Jahres beschlossen werden. Im November werden die bei der Kommunalwahl im September neu zu wählenden Ratsmitglieder ihr Amt antreten. „Dann wird ihre erste Aufgabe sein, einen Haushalt zu verabschieden, das halte ich für unglücklich“, sagte er.

Dem widersprach der Ausschussvorsitzende Michael Wahl (UWG). „Das ist eine klassische Aufgabe des Rats“, sagte er. „Und es werden auch noch genug Mitglieder aus dem alten Rat dabei sein, um Hilfestellung zu geben.“

Georg Thomas ist Fraktionsvorsitzender der CDU in Pattensen und hofft zumindest auf eine Teilgenehmigung des Haushaltes, damit Projekte vorangetrieben werden können. Quelle: privat

Bürgermeisterin fordert eine klare Richtung

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hielt sich mit ihrer Meinung zurück. Sie plädierte dafür, jetzt nicht in der Vergangenheit nach einem Schuldigen für die Situation zu suchen, sondern gemeinsam vorauszublicken. Gleich mehrfach sagte sie zu den Ratsmitgliedern: „Ich gehe jeden Weg mit Ihnen mit, Sie müssen mir nur die Richtung vorgeben.“

Eine einheitliche Entscheidung des Rats zeichnet sich zumindest bei diesem Thema jedoch nicht ab. Die vier Mitglieder der interfraktionellen Ratsinitiative sprachen sich für eine Teilgenehmigung des Haushalts aus. Die drei Mitglieder von SPD und Bündnisgrünen stimmten dagegen. Es ist absehbar, dass im Rat die gleiche Entscheidung gefällt wird. Dort hat die Ratsinitiative mit 16 von insgesamt 31 Mitgliedern die Mehrheit.

Von Tobias Lehmann