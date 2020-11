Pattensen-Mitte

Für eine Kleinstadt wie Pattensen sind es beeindruckende Zahlen: Auf einer Fläche von rund zehn Hektar soll am nördlichen Ortseingang von Pattensen-Mitte ein Baugebiet für mehr als 1000 Bewohner entstehen. Doch das verursacht auch Kosten. Die Stadtverwaltung hat jetzt gemeinsam mit dem Planungsbüro Sweco aus Hannover eine umfangreiche Folgekostenberechnung für den Zeitraum bis zum Jahr 2047 vorgelegt und nennt erstmals auch Details zur bisherigen Planung.

Auf einer Nettobaulandfläche von rund 72.000 Quadratmetern sind 73 Einfamiliengrundstücke und zehn Grundstücke für Mehrfamilienhäuser geplant. Das sind insgesamt rund 250 sogenannte Wohneinheiten. Jeweils rund 4000 Quadratmeter sind für Grünflächen und ein Regenrückhaltebecken vorgesehen und 2700 Quadratmeter für eine öffentliche Parkanlage. Die Stadt geht von einer Entwicklungszeit von fünf bis sieben Jahren aus. Sollte die Politik zustimmen, könnte 2023 mit der Erschließung begonnen werden.

Die Pabeg soll das Baugebiet Mühlenfeld erschließen

Der Erste Stadtrat Axel Müller erläutert, dass die Baulandentwicklungsgesellschaft Pabeg, deren Anteilseigner die Stadt Pattensen ist, die Erschließung und Vermarktung übernehmen würde. „Somit entstehen an dieser Stelle keine Kosten für die Stadt. Doch gleichzeitig haben wir auch keinen unmittelbaren Gewinn durch den Verkauf der Grundstücke“, sagt Müller. Allerdings sei davon auszugehen, dass die Pabeg durch die Vermarktung der Grundstücke Erträge erwirtschafte, die der Stadt anteilig dann auch zufließen. Zudem steigen durch die Neubürger auch die Steuereinnahmen der Stadt.

Die großen Kosten entstehen durch die notwendige Schaffung neuer Plätze im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen. „Wenn wir das Baugebiet entwickeln sollten, benötigen wir in jedem Fall eine neue fünfzügige Kindertagesstätte und eine neue Grundschule“, sagt Müller. Der Platz für eine neue Kindertagesstätte ist mit rund 2300 Quadratmetern sogar schon im Baugebiet eingeplant. Ein Standort für eine mögliche neue Grundschule steht noch nicht fest.

Stadt rechnet mit mehr Grundschülern

Der Fachbereich Soziales hat in einer Zehn-Jahres-Prognose vorgerechnet, dass die Zahl der Grundschüler für den Schulbezirk Pattensen-Mitte, zu dem auch Koldingen und Reden gehören, von zurzeit 425 Schülern mit Entwicklung des Baugebiets auf 658 im Schuljahr 2029/2030 steigen wird. Müller weist allerdings darauf hin, dass die Zahl der Kinder der Prognose nach auch ohne das Baugebiet leicht steigen wird. „Gedanken müssen wir uns um das Thema in jedem Fall machen. Die bestehende Grundschule an der Marienstraße ist ausgelastet und kann auch nicht mehr erweitert werden“, sagt Müller. Das Thema ist sensibel, da die Stadt nach einer mehrere Monate lang zum Teil auch emotional geführten Debatte die Grundschule in Jeinsen 2022 schließen lässt.

Die Stadt und das Büro Sweco haben drei mögliche Szenarien für die Kosten der Stadt innerhalb der nächsten 25 Jahre erstellt. In Szenario A wird davon ausgegangen, dass 20 Prozent der Bewohner des Baugebiets Mühlenfeld bereits schon zuvor im Stadtgebiet wohnten und 80 Prozent von außerhalb dazu kommen. „Das spielt insofern eine Rolle, da die Bürger, die bereits in Pattensen wohnen, schon in der Planung für Kindertagesstätten und Schulen berücksichtigt sind“, erläutert Müller. In diesem Szenario A müsste die Stadt über den genannten Zeitraum rund 8,2 Millionen Euro für neue Plätze in den Bereichen Krippe, Kindergarten und Grundschule investieren.

Neubau einer Grundschule soll rund 12,5 Millionen Euro kosten

Das Szenario B geht davon aus, dass 40 Prozent der Bewohner des Neubaugebiets bereits in Pattensen wohnen und 60 Prozent von außerhalb kommen. In diesem Fall müsste die Stadt der Prognose nach rund 5,8 Millionen Euro investieren. Szenario C legt die Annahme zugrunde, dass 60 Prozent der Bewohner bereits im Stadtgebiet wohnen und 40 Prozent hinzukommen. Dann beträgt die Investition rund 2,9 Millionen Euro.

„Die Wahrheit wird wie immer irgendwo in der Mitte liegen“, sagt Müller. Zudem handelt es sich um statische Durchschnittswerte, die auf pauschalen Annahmen der Kosten eines Kindes für die Stadt beruhen. Die konkreten Kosten für den Neubau einer Schule beziffert die Stadt auf zurzeit rund 12,5 Millionen Euro. Allerdings wäre diese dann auch nicht nur für die Kinder aus dem Mühlenfeld.

Ortsrat lehnt Entwicklung des Baugebiets aus Kostengründen ab

Die vorgelegte Kostenplanung geht jetzt durch die politischen Gremien. Diese können dann darüber abstimmen, ob für das Mühlenfeld im nächsten Schritt ein Bebauungsplan aufgestellt oder das Projekt nicht weiter entwickelt werden soll. Der Ortsrat Pattensen hat das Projekt in der vergangenen Woche mehrheitlich abgelehnt, teilt Müller mit. Grund seien die hohen Kosten angesichts des defizitären Haushalts der Stadt. Das Defizit wird 2021 und 2022 voraussichtlich jeweils mehr als 4 Millionen Euro betragen, woran unter anderem auch die Corona-Krise schuld ist.

„Dass ein Bedarf an neuen Wohnungen besteht, ist hingegen unstrittig“, sagt Müller. Schließlich wolle die Stadt auch das Gewerbegebiet in Pattensen-Mitte in den nächsten Jahren erweitern und einige der dort arbeitenden Angestellten werden sich dann voraussichtlich auch an ihrem Arbeitsort niederlassen.

Ausschuss und Rat tagen öffentlich

Als nächstes wird über das Baugebiet in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung am Dienstag, 10. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule gesprochen. Die endgültige Entscheidung soll in der Sitzung des Rats am Donnerstag, 19. November, ab 19 Uhr ebenfalls in der Ernst-Reuter-Schule gefällt werden. Gäste der Sitzungen müssen sich wegen der Corona-Auflagen im Rathaus unter der Telefonnummer (0 51 01) 1 00 10 anmelden.

Von Tobias Lehmann