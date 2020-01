In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Pattensen. Sie erzählen uns ihre Geschichten: was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute: Kathrin Buchmann, ehrenamtliche Behindertenbeauftragte in Pattensen, beschreibt, was Inklusion bedeutet und wieso sie lieber radwandert, als am Stock zu gehen.