Pattensen

Auf den städtischen Friedhöfen in Pattensen sollen künftig auch andere Bestattungsformen möglich sein, zum Beispiel an einem Baum. Die Verwaltung kündigt für die nächsten sechs Monate eine umfangreiche Analyse an. Die Stadt unterhält Friedhöfe in Hüpede, Koldingen, Oerie und Reden. Die Untersuchung soll Ende November abgeschlossen werden. Der abschließende Bericht wird voraussichtlich am 20. Dezember öffentlich vorgestellt.

Hintergrund dafür ist ein Antrag der SPD-Fraktion, die Friedhofssatzung und die Gebühren zu ändern. Die Fraktion führt aus, dass die Wünsche der Hinterbliebenen in den vergangen Jahren breiter geworden seien. So solle es zum Beispiel künftig auch Baumbestattungen geben. Hierzu könnte auf den jeweiligen Friedhöfen eine Baumanlage gepflanzt werden. Weiterhin sollen auch Urnenreihengräber als Rasengrab ohne Pflegeversicherung und die halbanonyme Urnenbestattungen in einer gemeinschaftlichen Anlage ermöglicht werden.

Modernisierung der Friedhöfe geplant

Die Verwaltung will jetzt zunächst eine Übersicht über die Nutzung der vier Friedhöfe in den vergangenen fünf Jahren erstellen. Ermittelt werden sollen unter anderem die Zahl der Beerdigungen auf den Friedhöfen, die gewählten Formen der Bestattung, die laufenden Unterhaltungskosten und die absehbaren Investitionen. Dazu sind Gespräche mit dem städtischen Gärtnermeister und Mitarbeitern des Sachgebiets Hochbau zu den Themen Gebäude und Nebenanlagen geplant, aber auch mit Beerdigungsunternehmern sowie Verantwortlichen für die kirchlichen Friedhöfe im Stadtgebiet und Vertretern aus anderen Kommunen.

Als zweiter Schritt ist eine sogenannte Markterkundung vorgesehen. Darin soll geprüft werden, ob eine Differenz zwischen der Zahl der Beerdigungen und der Zahl der tatsächlich Verstorbenen besteht, welche Bestattungsformen in Pattensen besonders nachgefragt werden und ob es Lücken im Angebot gibt.

Bleiben alle vier Friedhöfe in städtischer Trägerschaft?

Abschließend werden Vorschläge zur Weiterentwicklung der Friedhöfe hinsichtlich der Trägerschaft, der Organisation, des Angebots, der Flächen und der Gebäude entwickelt. So wird unter anderem untersucht, ob es sinnvoll wäre, einen oder mehrere Friedhöfe in eine anderen Trägerschaft zu geben oder Aufgaben gemeinsam mit den vier kirchlichen Friedhöfen in Jeinsen, Pattensen-Mitte, Schulenburg und Vardegötzen wahrzunehmen oder zu zentralisieren. Geprüft wird auch, ob alle Gebäude und Nebenanlagen auf den Friedhöfen weiterhin gebraucht werden oder ob sogar noch weitere nötig sind.

Von Tobias Lehmann