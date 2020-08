Pattensen

Das ging fix: Der Umzug der Bücherei in den Neubau der Grundschule Pattensen ist bereits abgeschlossen. Das teilt Leiterin Cornelia Schneider mit. „Wir haben das gefürchtete Einpacken schneller bewältigt als erwartet“, sagt Schneider. Schon Anfang der Woche hat das eingesetzte Umzugsunternehmen alle Bücher, Möbel und weiteren Materialien in die neuen Räume der Stadtbibliothek gebracht.

Bücherei öffnet Ende August in der Grundschule

Die geplante Eröffnung am Montag, 17. August, muss dennoch verschoben werden. Noch bis zum Ende der Sommerferien soll am und im Gebäude gearbeitet werden. Die Stadtverwaltung verspricht jedoch, dass der geplante Schulbetrieb ab Donnerstag, 27. August, beginnen kann. Die Bücherei soll schon am letzten Tag der Sommerferien öffnen, also am Mittwoch, 26. August. Alle Leser, die einen Rückgabetermin für ihre Medien vor diesem Tag haben, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Schneider teilt mit, dass alle ausgeliehenen Medien bis Dienstag, 1. September, verlängert wurden.

Die Bücherei war bisher im alten Gebäude der Grundschule untergebracht. Dieses soll jedoch nach den Sommerferien abgerissen werden. An der Stelle wird die neue Sporthalle gebaut. Die Stadt hat in den Neubau und die Sanierung der Grundschule rund 12.000 Euro investiert.

Neue Stadtteilbibliothek in Schulenburg geplant

Freuen können sich Lesefreunde auch in Schulenburg. Dort soll in dem geplanten Neubau der Grundschule auch eine neue Bücherei eröffnet werden. Wie es mit der Stadtteilbibliothek in Jeinsen weitergeht ist noch offen. Diese ist ebenfalls in der Grundschule vor Ort untergebracht, die aber 2022 geschlossen werden soll.

Von Tobias Lehmann