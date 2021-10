Pattensen

Zum Feuer am Weg Am Fuchsbach, bei dem am 19. Oktober eine Gartenlaube vollständig abgebrannt ist, gibt es neue Erkenntnisse. Laut Polizei kann ein technischer Defekt mittlerweile ausgeschlossen werden. „Es läuft auf fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung hinaus“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann auf Nachfrage. Ersteres könne bereits durch das Wegschnipsen einer Zigarette ausgelöst werden.

Gartenlaube stand nachts in Flammen

Die Gartenlaube hatte in der vergangenen Woche in der Nacht zu Dienstag plötzlich in Flammen gestanden. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, als sie den Brand bemerkten. 62 Einsatzkräfte, darunter die Ortsfeuerwehren aus Pattensen-Mitte, Koldingen, Reden und Arnum waren gegen 1 Uhr nach Pattensen-Mitte gerufen worden. Die Hemminger Feuerwehrleute wurden alarmiert, weil sich die Pattenser Drehleiter derzeit in der Instandsetzung befindet und die Nachbarkommune deshalb aushilft.

Der Einsatz war gegen 3 Uhr nachts beendet. Jedoch konnten die zahlreichen Einsatzleute nicht verhindern, dass die Laube komplett abbrannte. Auch Bäume und Gehölze fielen dem Feuer zum Opfer oder wurden beschädigt, einige Pappeln sogar bin in circa zehn Meter Höhe.

Schaden beläuft sich auf 20.000 Euro

Entgegen erster Schätzungen seitens der Polizei fällt der Schaden deutlich höher aus als angenommen. Gingen die Ermittler zunächst noch von einer Summe „im unteren vierstelligen Bereich“ aus, so steht jetzt ein beachtlicher Schaden von 20.000 Euro fest.

Unterdessen dauern die Ermittlungen weiter an. Laut Polizeisprecherin Bohrmann stehen derzeit noch Zeugenbefragungen aus, der Brandort wird weiter untersucht. Trotz der nächtlichen Tatzeit und der damit verbundenen geringen Wahrscheinlichkeit auf weitere Zeugen, bittet die Polizei darum, dass sich jeder melden solle, der Beobachtungen gemacht hat. Hinweise nimmt die Polizeistation Pattensen unter Telefon (05101) 8559515 entgegen.

Von Sarah Istrefaj