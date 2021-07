Pattensen

Während sich die Sängerin in verschiedenen Outfits und umhüllt von weichen Farben durch das Video bewegt, ertönt in dem dazugehörigen Lied ihre melancholische Stimme voller Wehmut und Vergänglichkeit. Was hier den Eindruck einer großen internationalen Produktion erweckt, stammt von der 17-jährigen Lilli Klara Engelhardt aus Pattensen, die seit zwei Jahren unter dem Namen Lilli als Sängerin auftritt. 2019 hat sie ihre erste Single „Change“ veröffentlicht. Jetzt legt Lilli mit „Triade“ ihre erste EP mitsamt neuem Video zu dem Song „Falling Unseen“ vor.

Gedreht wurde das neue Video an einem Tag im Mai. „18 Stunden haben wir dazu Aufnahmen an verschiedenen Orten in Pattensen gemacht. Es war ein anstrengender, aber auch schöner Tag“, sagt Lilli, die sich die Gestaltung des Videos vorher selbst überlegt hatte. Sie musste mehrfach ihr Outfit wechseln und neu geschminkt werden. Auch Seifenblasen- und Nebelmaschinen kamen zum Einsatz. Gedreht, bearbeitet und geschnitten wurde das Video von der Augenfabrik Filmproduktion aus Hannover. Das Video ist bei Youtube kostenlos verfügbar.

Sängerin Lilli bleibt gerne im Hintergrund

So ganz geheuer ist der 17-Jährigen ihr eigener Erfolg selbst noch nicht. Für „Change“ wie auch ihre zweite im vergangenen Jahr veröffentlichte Single „Colorblind“ verzeichnete sie digitale Aufrufe unter anderem aus den USA, Mexiko und zahlreichen europäischen Ländern. „Es wirkt immer noch etwas surreal, wenn mir jemand sagt, dass ihn meine Songs emotional sehr berühren. Ich singe doch einfach nur“, sagt Lilli. Eine professionelle Gesangsausbildung hatte sie nie. Allerdings wurde die 17-Jährige vier Jahre in einer speziellen Musikklasse an der KGS Pattensen unterrichtet.

An positive wie auch negative Kommentare muss sie sich in Zukunft möglicherweise dann aber doch zunehmend gewöhnen. Denn mit „Triade“ wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit vermutlich weiter steigen. Zum eigenen Schutz hat Lilli sich aus den sozialen Medien im Internet vorerst verabschiedet. „Die Kommentare der mir persönlich wichtigen Menschen erreichen mich auch so“, sagt sie. Der Sängerin sei es sogar am liebsten, wenn nur die Lieder erfolgreich werden, sie selbst aber im Hintergrund bleiben kann. So ist sie in den vergangenen zwei Jahren auch immer nur auf kleineren, zum Teil privaten Veranstaltungen im Umland aufgetreten. „Das gefällt mir besser als vor mehreren Hundert Menschen auf der Bühne zu stehen“, sagt sie.

Lillis Musik wird über das Label ihres Vaters vertrieben

Lilli begrüße es deshalb auch, dass zurzeit noch ihre Eltern Stefan und Daniela Cohrs ihre schützende Hand über sie halten und auch das Marketing übernehmen. Stefan Cohrs hat extra ein eigenes Label gegründet, um die Musik vertreiben zu können. Die gesamte Kommunikation läuft über dieses Label mit dem Namen OfCohrs und die dazugehörige Internetseite www.ofcohrs.de. Gleichzeitig hat Stefan Cohrs im vergangenen Jahr in seinem Haus einen Proberaum mitsamt Tonstudio eingerichtet. „Dort haben wir die neuen Songs aufgenommen“, sagt er.

Geschrieben wurden die drei neuen englischsprachigen Lieder von Dirk Scheuber, der als Mitglied der Band Project Pitchfork bekannt ist. Er hat auch die Texte, die die Geschichte einer Trennung erzählen, verfasst. „Ich kann mich damit identifizieren. Doch hätte ich die Texte selbst geschrieben, wäre es mir ein Stück zu persönlich“, sagt Lilli. Nachdem die am ehesten im Bereich Elektro-Pop angesiedelten Lieder fertig waren, hat Lilli sie an zwei verschiedene Tontechniker verschickt, die sie individuell abmischten. „Alle Versionen waren so gut, dass ich mich nicht entscheiden konnte. Deshalb sind jetzt alle sechs Songs auf der EP“, sagt Lilli. Komplettiert wird das Minialbum noch von zwei Remix-Versionen. Die EP kann ab sofort über die Internetseite bestellt werden.

Erlös aus der Musik ist für das spätere Studium gedacht

Die Einnahmen für die EP sollen zu gleichen Teilen für das Studium von Lilli und ihrer Schwester verwandt werden. Zurzeit besucht Lilli noch den elften Jahrgang der KGS Pattensen. Welches Studium es nach dem geplanten Abitur in zwei Jahren wird, steht noch nicht fest. „Ich würde gerne in die therapeutische, psychologische Richtung gehen“, sagt Lilli. Die Musik soll weiterhin nur ein Hobby bleiben, wenn auch mit professioneller Umsetzung. Den Erlös ihrer ersten Single spendete Lilli komplett für die Pflanzung einer Blühwiese am Rodelberg in Pattensen-Mitte. Dort hat sie jetzt in Absprache mit der Stadt ein kleines Schild mit der Aufschrift „Lillis kleiner Change“ aufgestellt. Ein QR-Code führt auf ihre Internetseite. Das Lied „Change“ und auch das Video dazu kritisieren die weltweite Umweltverschmutzung – ein Thema, das Lilli sehr am Herzen liegt.

Wenn Lilli nicht gerade berührende Lieder einsingt, nimmt sie als Mitglied des Jugendparlaments auch gerne mal an mehrstündigen Sitzungen des Finanzausschusses der Stadt Pattensen teil. Sie hat bereits angekündigt, im September für eine weitere zweijährige Amtszeit im Jugendparlament kandidieren zu wollen. Jetzt hofft sie nur noch, dass auch genügend weitere Kandidaten gefunden werden. „Das Jugendparlament vertritt die Interessen der Jugend in der Stadt. Da müsste es doch viele geben, die dabei mitmachen wollen“, sagt Lilli.

