Pattensen-Mitte

Es ist eines der Themen gewesen, für die sich das Jugendparlament der Stadt Pattensen eingesetzt hat. Nun wurde die erste von zwei sogenannten Smartbenches vor der Filiale der Sparkasse in Pattensen-Mitte aufgestellt. Wann und wo genau die zweite folgt, ist noch nicht ganz klar. Die Smartbench ist eine multifunktionale Solarbank. Während des Sitzens kann man dort über den USB-Anschluss oder auch kabellos sein Mobiltelefon aufladen.

Eine Smartbench kostet 4700 Euro

Die ursprünglich für die beiden Bänke im Haushalt der Stadt bereitgestellten 10.000 Euro konnten eingespart werden, da die Sparkasse und die Klimaschutzagentur jeweils die Kosten in Höhe von 4700 Euro für eine Bank übernommen haben. Die Stadt hatte neben der Bank noch einen Papierkorb aufgestellt. Das ergebe Sinn an einem Ort, an dem Menschen verweilen, sagte Stadtmitarbeiterin Claudia Schoppmeier bei der offiziellen Eröffnung der Bank am Donnerstagnachmittag.

Der Standort der Bank ist laut Max Habermann vom Jugendparlament „optimal“. „Hier treffen sich viele Jugendliche oder warten auf ihren Bus. Es ist bei vielen schon vorgekommen, dass ihr Handyakku leer war“, betonte seine Mitstreiterin Mila Revink. „Bislang hatten sie keine Auflademöglichkeit.“ Das ist nun anders.

Smartbench ist laut Stadt eine „echte Bereicherung“

„Ich bin sicher, dass die Smartbench als Botschafterin für die Solarenergie von Nutzerinnen und Nutzern jeden Alters sehr gut angenommen wird“, sagte Harald Schliestedt, Kommunalmanager von Avacon. Für Jessica Herrmann, Vertriebsdirektorin der Sparkasse, werde Klimaschutz durch diese Bank anschaulich und lasse sich guten Gewissens genießen. Irina Reeker von der Klimaschutzagentur bezeichnete die Bänke als echten Hingucker. „Wir zeigen mit diesen Sitzgelegenheiten, dass erneuerbare Energien attraktive Lösungen bieten – emissionsfrei und energieeffizient.“ Auch Schoppmeier nannte die Bänke „eine echte Bereicherung“.

Die Smartbench steht vor der Sparkasse in Pattensen-Mitte. Quelle: Mark Bode

Das Modell ist mit dem bereits vorhandenen vor dem Rathaus identisch. Einzig die weiße Farbe unterscheidet die Bank vor der Sparkasse von dem vor dem Verwaltungsgebäude. In die Plexiglassitzfläche ist ein Fotovoltaikmodul eingebaut. Es lade den Batteriespeicher in der Bank, der immer genügend Strom bereitstelle, um mehrere Handys per USB-Kabel oder induktiv aufzutanken, erklärte Schliestedt.

Was das Jugendparlament gegen Vandalismus unternehmen will Das Jugendparlament wird einen Runden Tisch zum Thema „Vandalismus in Pattensen“ organisieren. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Kjell Schneemann hatte im vergangenen Jahr zunächst angeregt, einen Sozialarbeiter zu engagieren. Seinen Recherchen nach würde ein bei der Stadt fest angestellter Sozialarbeiter jedoch rund 60.000 Euro im Jahr kosten. „Das wäre schon mit einer halben Stelle zu teuer“, sagte er. Stattdessen schlug er jetzt vor, sich in einem Runden Tisch mit Vertretern des Ordnungsamts, des Jugendschutzes und der Polizei auszutauschen. Hintergrund ist, dass es vor allem an der KGS schon seit einigen Jahren immer wieder zu Vandalismus kommt. Die Stadt musste bereits Reparaturen in fünfstelliger Höhe veranlassen. Das Jugendparlament geht davon aus, dass vor allem Jugendliche dafür verantwortlich sind. „Deshalb ist es gut, wenn das Projekt von unserem Gremium ausgeht“, sagte Mila Revink. „Es wäre schön, wenn wir das auch noch in unserer Legislaturperiode umsetzen können.“ Das Jugendparlament wird im September diesen Jahres neu gewählt.

Zweite Bank soll im Fuchsbachpark aufgestellt werden

Die zweite Smartbench soll nach Vorstellung der Mitglieder des Jugendparlaments im Fuchsbachpark aufgestellt werden. Bei der Auswahl des Standortes habe der „generationsübergreifende Aspekt“ eine Rolle gespielt. Jung und Alt sollen sich – in der Zeit nach der Corona-Pandemie – auf der Bank begegnen können, so Habermanns Wunsch. Allerdings sind laut Jugendparlament noch Fragen offen, die zu einer Verzögerung beim Aufstellen führen. „Beispielsweise ist der Plan, dass es bei der Smartbench auch Wlan gibt. Aber das muss im Park irgendwo herkommen“, sagte Revink. „Wir hoffen, dass die zweite Bank im zweiten Quartal des Jahres aufgestellt werden kann“, sagte sie.

Von Mark Bode