Dieser Internet-Chat zwischen einer, die etwas anzubieten hätte, und einem, der es kaufen will, bleibt nicht lange harmlos. Eigentlich geht es um ein Geheimrezept für eine Leckerei. Aber Paul – der das Rezept gerne hätte – beginnt sofort, Nele – die das Rezept kennt – mit Worten zu umwerben.

Nele gibt noch eine ganze Weile die Spröde, bis sie dann doch dem Charme des wortreichen Verführers erliegt. Wie sich das erst heiß-kalte, dann mächtig knisternde Verhältnis entwickelt, lässt sich in „Servus Süße – Chat-And-Kill“ nachlesen, dem neuen Buch von Günter von Lonski aus Pattensen.

Es gibt einige Todesfälle – oder nicht?

Es ist ein Krimi geworden mit gar nicht so wenigen rätselhaften Todesfällen. Ist Paul ein eiskalter Killer? Oder sind das alles fatale Zufälle? Lange können sich da weder Chat-Partnerin Nele noch der Leser sicher sein. Ziemlich sicher trachtet Paul aber seiner Ehefrau nach dem Leben und hat sich eine richtig leckere Mordmethode ausgedacht.

Dieser Roman, der erst so knapp als Chatverlauf daher kommt, spricht ganz stark – neben Paul und Nele – die Fantasie des Lesers an. Durch die kleinen Hinweise, die Paul so nebenbei gibt, und durch seine Wortwahl wird der Leser ebenso wie Nele in den Bann dieses Charmeurs gezogen. Diese Form liegt von Lonski, der im realen Leben ein geistreicher und witziger Gesprächspartner ist.

Drei Chats führen zur Idee für ein Buch

Das Erlebnis, dass er eines Tages parallel in drei Chats verwickelt war, hat den Autor zu der Grundidee des Buchs inspiriert. Er fand die Idee reizvoll, „aus dieser modernen Form der Kommunikation ein Buch zu machen“.

Eigentliche sei so ein Chat ja meistens „fantasietötend: Man kriegt eine knappe Mitteilung: ,So ist es.’“ Er habe sich bemüht, „einen Faden auszulegen, den man unendlich weiterspinnen kann“.

Zur Rolle von Nele befragt, die von ihrem Chatpartner mit lieben Worten und heißen Andeutungen umgarnt wird, sagt der Autor: „Ich hab’ es ja in der Hand, darauf einzugehen oder nicht.“ Nach kurzem Überlegen räumt er aber lachend ein, dass es schwer ist, bei einer Kommunikation mit einem Gegenüber auf eine Vorlage nicht einzugehen, die die eigene Fantasie stark anspricht. „Kannst du dich zurückhalten?“ fragt er zurück.

Hauptdevise: Nicht langweilen!

Der erfahrene Krimiautor wollte keine konventionelle Geschichte verfassen, die sich etwa an der Ermittlungsarbeit der Polizei oder einer Detektivfigur entlang hangelt. „Ich versuche, aus Stereotypen herauszukommen, wie man einen Krimi schreibt“, sagt von Lonski. Für ihn selbst war das Wichtigste: „Ich will mich nicht langweilen beim Schreiben.“

