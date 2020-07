Pattensen/Hemmingen/Laatzen/Springe

Andreas Brummer, der neue Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, tritt am Montag, 17. August, seinen Dienst an. Das teilt der Sprecher des Kirchenkreises, Stephan Schwier, mit. Zum Kirchenkreis gehören auch Pattensen und Hemmingen.

Die offizielle Einführung übernimmt Regionalbischöfin Petra Bahr bei einem Festgottesdienst in der St.-Lucas-Kirche in Pattensen am Sonntag, 30. August, um 14 Uhr. Wegen der geltenden Abstandsregeln zum Schutz vor dem Coronavirus sind jedoch nur 50 Gäste zugelassen, die zuvor von den Mitarbeitern des Kirchenkreises ausgewählt werden. „Es gelten die gleichen Regeln wie bei anderen Gottesdiensten auch. Mehr als 50 Gäste dürfen die Kirche zurzeit nicht besuchen“, sagt Schwier.

Neuer Superintendent Andreas Brummer beginnt den Dienst

Der zurzeit noch in Hannover lebende Brummer will anschließend nach Pattensen ziehen. Die gesamte Superintendentur sowie sein künftiges Wohnhaus werden zurzeit renoviert. Einen konkreten Termin für den Umzug konnte Schwier noch nicht nennen. Es wird aber voraussichtlich noch in diesem Jahr sein. „Der Arbeitsweg von Hannover nach Pattensen ist ja auch nicht weit“, sagt Schwier.

Brummer tritt die Nachfolge von Detlef Brandes an

Der 55-jährige Brummer tritt die Nachfolge von Detlef Brandes an, der nach 18 Jahren im Amt 2019 in den Ruhestand gegangen ist. Die Mitglieder der Kirchenkreissynode hatten Brummer im Februar diesen Jahres im zweiten Wahlgang mehrheitlich gewählt. Brummer wird in seinem Amt für rund 150 Mitarbeiter des 40.000 Mitglieder umfassenden Kirchenkreises verantwortlich sein.

Zurzeit organisiert der verheiratete Familienvater von drei erwachsenen Kindern die Vakanzvertretungen im Stadtkirchenverband Springe. Er sieht seine Rolle als die eines „fragenden Superintendenten“, der mit unterschiedlichen Menschen auch über kontroverse Themen ins Gespräch kommen will. „In der Vielfalt liegt die Einheit“, sagte er einen Tag nach seiner Wahl im Pressegespräch.

Von Tobias Lehmann