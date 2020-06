Pattensen-Mitte

Die Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte soll im nächsten Jahr für 850.000 Euro saniert werden. Das sind rund 300.000 Euro mehr, als die Stadtverwaltung zunächst geplant hatte. Trotz der Kostensteigerung von mehr als 50 Prozent haben sich sowohl der Bau- als auch der Finanzausschuss vergangene Woche mehrheitlich dafür ausgesprochen. Als Grund für den Kostensprung nannte die Stadt unerwartet schwierige Bodenverhältnisse. Teilweise sei der Boden belastet und muss kostenpflichtig abtransportiert werden.

Lediglich die Vertreter der Bündnisgrünen sprachen sich in beiden Gremien gegen die Sanierung aus. Die Fraktionsvorsitzende Sandra Stets sagte, dass die Kompensation für die 2021 entfallende Straßenausbausatzung noch nicht geklärt sei: „Deshalb stimmen wir diesem Projekt zurzeit nicht zu.“

Anlieger müssen sich an der Sanierung nicht mehr beteiligen

Die Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg waren ein Streitpunkt in der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) im vergangenen Jahr. Mit den beiden Straßen soll ein auf zehn Jahre geplantes Straßensanierungsprogramm in Pattensen beginnen. Diskutiert wurde, ob die Anwohner der beiden Straßen möglicherweise noch zur Kasse gebeten werden. Die Sanierungen der Straßen Neuer Weg und Grünes Tal wurden deshalb immer wieder verschoben.

Im Ende Januar dieses Jahres vom Rat getroffenen Beschluss, die Strabs 2021 abzuschaffen, wurde festgehalten, dass die Anlieger von Neuer Weg und Grünes Tal nicht zahlen müssen – auch wenn die Sanierung schon dieses Jahr beginnen sollte. Rechtlich ist das möglich, da die Beiträge frühestens im nächsten Jahr erhoben werden.

Region Hannover muss Abschaffung der Strabs noch zustimmen

Das Problem: Die zuständige Kommunalaufsicht muss der in Pattensen geplanten Abschaffung der Strabs noch zustimmen. In Laatzen war ein ähnlich lautender Ratsbeschluss zur Abschaffung der Strabs 2019 von der Kommunalaufsicht kassiert worden. Axel Müller, Erster Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste in Pattensen, erklärte, dass die Stadtverwaltung den Beschluss des Pattenser Rats jetzt für die Region Hannover formulieren und vorlegen werde. Dieser werde dann auch Auswirkungen auf den Haushalt 2021 haben. „Wie die Region dann letztlich entscheidet, kann ich nicht vorhersagen.“

Müller wies aber darauf hin, dass die Strabs unabhängig von der Sanierung der Straße betrachtet werden sollte. „Wir schieben unser großes Sanierungsprogramm jetzt schon drei Jahre vor uns her. Die Straßen werden dadurch nicht besser.“ Wenn die Sanierung noch einmal verschoben wird, rechnet der Erste Stadtrat in zwei Jahren mit Kosten von mehr als einer Million Euro. Das Argument überzeugte die Vertreter in den Ausschüssen.

Wird Neuer Weg zur ersten Fahrradstraße im Stadtgebiet?

Ratsherrr Jörg Walkowiak ( SPD) betonte, dass die KGS Pattensen noch an den Sanierungsplänen beteiligt werden sollte. Der Neue Weg ist eine direkte Zufahrt zur Ernst-Reuter-Schule und wird von vielen Schülern mit dem Fahrrad genutzt. Vertreter mehrerer Fraktionen regten deshalb an, die Straße Neuer Weg möglicherweise als Fahrradstraße auszuweisen. Diese gibt es regionsweit bereits häufig. Müller sagte zu, dass die Verwaltung dies prüfen wird – es wäre die erste Fahrradstraße im Stadtgebiet Pattensen.

In Fahrradstraßen haben Radfahrer Vorrang und dürfen nebeneinander fahren; für alle Verkehrsteilnehmer gilt dort ein Höchsttempo von 30 Kilometern pro Stunde. Wenn nötig, müssen Kraftfahrer die Geschwindigkeit noch weiter verringern.

