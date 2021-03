Pattensen-Mitte

Die Sanierung der Straße Neuer Weg in Pattensen-Mitte wird noch im Frühjahr beginnen. Das teilte der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, auf Anfrage von Georg Thomas (CDU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses mit. „Die Sanierung der Straße ist in jedem Fall notwendig. Das Projekt hängt nicht davon ab, ob die Region Hannover die Absetzung der Straßenausbaubeitragssatzung in Pattensen akzeptiert oder nicht“, sagte Müller.

Region muss Strabs-Abschaffung noch zustimmen

Der Rat der Stadt hat die Strabs mit 24 zu sechs Stimmen Ende Februar abgeschafft. Doch die Region Hannover muss diesem Beschluss als zuständige Kommunalaufsicht noch zustimmen. Sollte das nicht geschehen, wird es möglicherweise zu einer juristischen Auseinandersetzung zwischen der Stadt Pattensen und der Region Hannover kommen. Für die Anlieger hängt viel davon ab. Allein Joachim Herrmann müsste knapp 130.000 Euro für die Sanierung zahlen. Weitere Anlieger würden mit niedrigen fünfstelligen Beträgen herangezogen.

Die Gesamtkosten des Projekts sollen bei rund 850.000 Euro liegen. Geplant ist, die komplette Straße Neuer Weg sowie die zur KGS Pattensen führende Straße Platz St. Aubin bis zur Brücke über den Hüpeder Bach zu sanieren. Teil des Projekts wird auch eine umfassende Sanierung der Kanäle sein, die sowohl in offener als auch geschlossener Bauweise erfolgen soll.

Von Tobias Lehmann