Pattensen-Mitte

Bei der Ferienbetreuung des Vereins Mobile gibt es noch freie Plätze. Eltern können ihr Kind in der Zeit vom 16. bis 27. August bei Mobile an der Göttinger Straße 25 a in die Hände des Teams geben. Die Betreuung läuft jeweils montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr.

Ermäßigung für Gesachwisterkinder

Die Teilnahmegebühr beträgt 60 Euro pro Woche. Hinzu kommen die Kosten für das Mittagessen. Geschwisterkinder erhalten einen Rabatt von 50 Prozent. Die Organisatoren teilen mit, dass eine Buchung nur wochenweise möglich ist. Eine Anmeldung ist bei Martina Wolters unter Telefon (05101) 990513 oder per E-Mail an martina.wolters@mobile-pattensen.de möglich.

Auch die Stadt Pattensen bietet eine Ferienbetreuung an. Diese läuft in der Woche vom 9. bis 13. August. Plätze stehen noch zur Verfügung. Wer sein Kind anmelden möchte, wendet sich an Claudia Schoppmeier unter Telefon (05101) 1001662 oder per E-Mail an schoppmeier@pattensen.de.

Von Mark Bode