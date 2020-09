Pattensen

Ein besondere Wahlsonntag steht den Pattensern bevor. 12.000 Bürger sind am 27. September, aufgerufen, über den Standort der neuen Schulenburger Grundschule abzustimmen – und der wird seit Monaten heiß diskutiert. Kurz vor dem Bürgerentscheid melden sich einige Parteien in eigens gedrehten Videos noch einmal zu Wort. Ratsmitglieder von CDU und Bündnisgrünen beziehen deutlich Position für ihren Favoriten, den Standort Nord nahe der Domänenkreuzung. Die Unabhängige Wählergemeinschaft Schulenburg (UWG) spricht sich in einem Video auf Youtube für den Standort Süd am Gelände des TSV Schulenburg aus.

Auf der Facebookseite der CDU und auf der Homepage der Grünen sind jeweils kurze mit Musik unterlegte Videos zu finden, die für den Standort Nord werben. So liege dieser in der Mitte des Schulbezirks Jeinsen, Schulenburg, Thiedenwiese und Vardegötzen. Das Grundstück sei groß genug, Fußwege seien vorhanden und eine Bushaltestelle direkt vor der Tür. Die Mitglieder der CDU-Fraktion heben vor allem die zentrale Lage des Grundstücks hervor. „Da Schulenburg eine neue Schule bekommt, während die in Jeinsen schließt, sollte hier ein Kompromiss möglich sein“, heißt es. Die CDU räumt in einer Pressemitteilung aber auch ein, dass es auch Argumente für den Standorte im südlichen Schulenburg gibt.

Die Anhänger des Standorts Süd, darunter Eltern, Ortsratsmitglieder und zwei Bürgeriniativen, führen unter anderem an, dass es in dem Bereich mehr Platz gibt und neben der Schule sogar noch der neue Kindergarten im Ort gebaut werden könnte. Pädagogisch sei dies sinnvoll, weil sich Synergien ergeben. Die Bürgerinitiativen aus Jeinsen und Schulenburg haben ihre Argumente für einen Schulstandort im Süden bereits vielfach öffentlich gemacht und auch auf der Internetseite der Stadt www.pattensen.de hinterlegt.

Baukosten sind an beiden Standorten ähnlich hoch

Die geschätzten Baukosten von rund zehn Millionen Euro sind an beiden Standorten annähernd gleich. Jedoch ist der Kauf der südlichen Fläche günstiger, heißt es.

In den Wahllokalen müssen die Bürger am Sonntag Masken tragen. Doch welchen Grund sollten Bürger außerhalb von Jeinsen, Schulenburg, Thiedenwiese und Vardegötzen haben, sich an der Abstimmung zu beteiligen? Deren Kinder gehören schließlich zu anderen Schulbezirken und würden die Grundschule in Schulenburg nicht besuchen. „Wir sind davon überzeugt, dass die Entscheidung letztlich alle Menschen im Stadtgebiet betrifft“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Horst Bötger: „Deshalb rufen wir alle Pattenser dazu auf, am Bürgerentscheid teilzunehmen.“

Die CDU nennt mehrere Gründe, weshalb sich möglichst viele an dem Bürgerentscheid beteiligen sollten. So wird die rund zehn Millionen teure Schule aus dem städtischen Haushalt finanziert, also „von allen, die in Pattensen Steuern, Gebühren und Abgaben zahlen“. In der Öffentlichkeit sei womöglich der Eindruck entstanden, die Wahl für den Standort Süd stehe bereits fest, führt die CDU-Fraktion aus. Die Bürgerinitiative aus Schulenburg hatte immerhin knapp 1600 Unterschriften gesammelt, um den Ratsbeschluss für den Standort Nord durch einen Bürgerentscheid zu kippen. Die Befürworter des Standorts Nord hätten hingegen bislang noch keine Möglichkeit gehabt, sich auf so breiter Basis darzustellen, teilt die CDU mit.

Standort-Süd braucht mindestens 2409 Ja-Stimmen

Um den bestehenden Ratsbeschluss für den Standort Nord zu kippen, müssen 20 Prozent aller Wahlberechtigten dafür stimmen, also mindestens 20409 Bürger. Kommen diese nicht zusammen, wird die Grundschule am Standort Nord gebaut.

Bei einem Bürgerentscheid darf immer nur eine Frage gestellt werden, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten sein muss. Am Sonntag wird auf den Wahlzetteln nach der Zustimmung für den Standort Süd gefragt. Ein „Ja“ bedeutet, dass die Schule gemeinsam mit dem Kindergarten am Standort Süd gebaut werden soll, erläutert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas. „Nein“ anzukreuzen bedeutet, dass die Schule am Standort Nord gebaut wird und der neue Kindergarten auf dem alten Schulgrundstück.

Von Tobias Lehmann