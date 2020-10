Pattensen

Zwei Autos sind am Freitagnachmittag gegen 13.40 Uhr auf der K 209 zusammengestoßen. Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus und eine 41-jährige Fahrerin eines VW Golfs wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover fuhr der 23-Jährige auf der K 209 in Richtung Nordstemmen. Nach einer Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Ford nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Fahrzeug der 41-Jährigen, die ihm entgegenkam. Die Autos prallten zusammen, sie waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Zeuge alarmierte umgehend den Rettungsdienst, der die Verletzten zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte.

Polizei ermittelt

Die Polizei schätzt den Schaden auf 7500 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die K 209 zeitweise voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Von Sarah Istrefaj