Als der erste Wochenmarkt Ende November 2017 auf dem Firmengelände des Schulenburgers Frank Blume an der Hauptstraße 32 begann, hatte Francesco Tineo kaum Verschnaufpausen. So groß war der Kundenandrang. Etwas mehr als drei Jahre später sieht das anders aus: Vereinzelt stehen Anwohnerinnen vor dem Verkaufsstand an. Doch Tineo hat zwischendurch immer wieder genügend Zeit zum Plaudern. Nur der 58-Jährige ist mit seinem Obst- und Gemüsestand noch auf dem Wochenmarkt übrig. Alle anderen Standbetreiber gaben in der Zwischenzeit wegen der mangelnden Nachfrage wieder auf.

Der gebürtige Spanier Tineo zeigt großen Kampfgeist und Durchhaltewillen. „Er ist der erste und auch der letzte Mohikaner“, sagt Svenja Blume. Schulenburgs Ortsbürgermeisterin steht am Sonnabend vor den Weihnachtsfesttagen mit einem großen Korb in der Hand vor dem Verkaufsstand und wartet darauf, bedient zu werden. „Er ist unser Lichtblick“, sagt sie.

Kaffeespezialist gibt wegen mangelnder Kundschaft auf

Tineo ist währenddessen damit beschäftigt, dem Kunden Alfred Schöpp seine bestellte Gans auszuhändigen. Schöpp, ebenfalls Schulenburger Bürger, ist der Wochenmarkt nicht unbekannt. Er war mit einem Geschäftspartner 2017 ebenfalls zum Startschuss dabei, bot italienische Kaffeespezialitäten an. Bis zum vergangenen Jahr hielten die Geschäftsleute durch, zogen sich schließlich aber zurück. „Es kamen viel zu wenig Leute. Die Einnahmen hatten die Kosten nicht mehr gedeckt“, erklärt Schöpp die Entscheidung. „So lange wir mit einer Null aus dem Tag gegangen sind, war es okay.“ Doch Verluste wollte Schöpp nicht hinnehmen.

Vier Monate lang sei das Interesse groß gewesen. „Die Menschen mögen Neues. Aber sie sind dann auch schnell wieder gelangweilt“, sagt Schöpp. Er könne verstehen, dass viele Schulenburger das Einkaufen im Supermarkt bevorzugen. „Dort ist es schon bequemer, man bekommt alles.“ Schöpp hält es daher für „besonders bemerkenswert, dass es diesen einen Stand noch immer gibt“. Damit meint er Tineo.

Tineo erweitert sein Sortiment

Dieser begann ursprünglich mit dem Verkauf ausschließlich von Obst und Gemüse. Da es nun keine anderen Verkäufer gibt, hat er sein Sortiment mit der Zeit erweitert. Verschiedene Käsesorte hat der Gestorfer im Angebot. Suppen und Eintöpfe bereitet er für jeden Sonnabend wieder frisch zu. „Das ist immer eine Überraschung. Ich lasse mich selbst am Freitag inspirieren und überlege, was ich dann koche.“ Vor Weihnachten hat er kleine Tüten mit selbst gebackenen spanischen Plätzchen dabei und diese auf dem Tresen platziert. Jeder Kunde bekommt nach dem Einkauf an diesem Tag einen kleinen Schokoladenweihnachtsmann überreicht. Als Dank für die Treue.

Francesco Tineo betreibt den einzigen Stand auf dem Wochenmarkt. Seine Hündin Cody verfolgt das Geschehen aus der Distanz. Quelle: Mark Bode

„In Schulenburg gibt es auf dem Wochenmarkt keine Laufkundschaft“, sagt Tineo. „Aber mit den Stammkunden kann ich gut überleben“, fügt er hinzu. Dass es Schwankungen bei der Besucheranzahl gibt, sei völlig normal. „Es gibt mal bessere und mal schlechtere Tage. Aber das ist auf jedem Wochenmarkt so.“

Während Corona-Lockdown gibt es einen Lieferservice

Die Zeit während des ersten Corona-Lockdowns sei herausfordernd gewesen. „Sehr viele Menschen hatten sich zu Hause eingeigelt“, erinnert sich Tineo. Da die Kundschaft nicht zu ihm kam, kam er zur Kundschaft. Er habe kurzfristig einen Lieferservice für seine Produkte gestartet und die Waren samt Rechnung kontaktlos an den Haustüren abgelegt. „Im Laufe der Zeit habe ich die Leute sehr gut kennengelernt“, sagt er. Deshalb habe er keine Zweifel gehabt, dass die Kunden die Rechnungen nicht im Nachhinein bezahlen.

Tineo kommt mit seiner lockeren Art gut bei den Menschen an. „Er ist sehr kommunikativ“, sagt Blume. „Ich bin halt ein Schnacker“, bestätigt der Verkäufer. Ihm gefällt es in Schulenburg sogar so gut, dass er sich liebend gerne im Ort niedergelassen hätte. „Aber es war nichts frei“, sagt Tineo, der neben Schulenburg noch auf den Märkten in Hüpede, Koldingen und Duingen (bei Alfeld) präsent ist. Seine 14 Jahre alte Hündin Cody, ein Australian Sheperd, ist immer dabei.

Schumann : Bürger besinnen sich auf regionale Produkte

Blume hätte es gerne gesehen, dass sich der Wochenmarkt in Schulenburg dauerhaft etabliert hätte. Doch sie sei dankbar, dass es immerhin noch diesen einen Stand gibt. „Es ist gut, dass Francesco noch bei der Stange bleibt“, sagt sie. Auch Bürgermeisterin Ramona Schumann, die in Schulenburg lebt, taucht kurz darauf auf, um bei Tineo einzukaufen. „Es gibt bei der Bevölkerung bei frischen Lebensmitteln ein Besinnen auf Regionalität“, sagt sie.

