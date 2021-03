Oerie

Die mögliche Bebauung einer Fläche am Gestorfer Bach in Oerie führt bereits jetzt zu teils erhitzten Gemütern im Ort. Ratsherr Hans-Friedrich Wulkopf, der aus Oerie stammt und auch dem Ortsrat Hüpede-Oerie angehört, musste sich kurz nach der Ortsratssitzung von einem Anwohner beschimpfen lassen. „Die Person war nicht damit einverstanden, dass ich für eine mögliche Bebauung gestimmt habe“, berichtet Wulkopf. Doch er bittet alle Bürger, ruhig zu bleiben. „Noch ist gar nichts endgültig entschieden“, sagt er. An der Situation ändert auch nichts, dass der Bauausschuss der Stadt Pattensen in seiner Sitzung in dieser Woche ebenfalls für die Entwicklung des Grundstücks votierte.

Foto mit Hochwasser soll schon Jahrzehnte alt sein

Die Kritik von einigen, dass die Fläche an der Hüpeder Straße nahe dem Ortsausgang in Richtung Hüpede zu feucht sei, kann Wulkopf nicht nachvollziehen. „Ein Foto, das wir von Hochwasser auf der Wiese bekommen hatten, ist schon sehr alt. Das muss schon Jahrzehnte her gewesen sein“, sagt Wulkopf. Bewohner des angrenzenden Grundstücks hatten angemerkt, dass die Wiese häufiger überflutet sei.

Wulkopf weist darauf hin, dass nun der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 23. März, in nicht öffentlicher Sitzung sowie der Rat am Donnerstag, 25. März, noch über das weitere Vorgehen entscheiden. Erst danach würden verschiedene Institutionen angehört werden, beispielsweise die Untere Wasserbehörde.

Auf der Fläche, die etwa 2000 Quadratmeter groß ist, will der Landwirt Hubertus Cammert drei eingeschossige Häuser errichten lassen.

Von Mark Bode