Pattensen-Mitte

Der in Pattensen tätige psychologische Berater Frank Oleschko hatte in einem Brandbrief an die Landtagsfraktionen auf die zunehmenden psychischen Probleme bei Kindern und Jugendlichen hinweisen wollen. Weil er für die Behandlung junger Menschen keine Qualifizierung besitzt, möchte Oleschko in seiner Praxis Seelenknoten aber zumindest Eltern eine gewisse Unterstützung anbieten. Im Februar hatte es den ersten „Corona-Eltern-Treff“ in der Praxis am Marktplatz gegeben. Da das Interesse groß war, bietet Oleschko für Mittwoch, 16. März, das nächste Treffen.

Eltern sprechen Probleme offen an

Alleinerziehende und Elternpaare seien laut Oleschko bei der ersten Veranstaltung dabei gewesen und hätten offen über Verhaltensauffälligkeiten bei ihren Kindern gesprochen, die seit Beginn der Corona-Pandemie aufgetreten sind. „Ich war sehr berührt und angenehm überrascht“, sagt Oleschko.

Eine Anmeldung für das zweite Treffen am 16. März ab 19 Uhr ist per E-Mail an info@seelenknoten.de erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Von Mark Bode