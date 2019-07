Jeinsen

Die Onlinepetition zum Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen endet am Dienstag, 2. Juli, einen Tag vor der Ratssitzung in Pattensen. In der Ratssitzung soll über die Zukunft der Grundschule beschlossen werden. Möglicherweise findet sich aber auch eine Mehrheit dafür, diese Diskussion erst nach der Sommerpause weiterzuführen.

Eine Elterninitiative hatte am 25. Juni die Onlinepetition gestartet, um für den Erhalt der Leinetalschule in Jeinsen zu werben. Die Forderung: Sie sollte nicht geschlossen, sondern eigenständig weitergeführt werden wie die Grundschule in Schulenburg.

Bis Dienstagmorgen hatten 437 Menschen unterschrieben, die meisten davon aus dem Stadtgebiet von Pattensen. Dazu haben mehr als 160 Unterstützer Kommentare zu ihren Beweggründen abgegeben.

Von Kim Gallop