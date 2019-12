Pattensen-Mitte

Vom spanischen Tolosa nach Pattensen: Eva Donaire, gebürtig aus dem Baskenland stammend, gehörte in den vergangenen Jahren fest zur Kirchengemeinde St. Lucas. Dreieinhalb Jahre lang spielte sie die Orgel und begleitete Gottesdienste und Konzerte musikalisch. Nun ist Schluss: Donaire hat seit Sommer eine Festanstellung an der Musikschule in Minden, die sie voll ausfüllt – da bleibt keine Zeit für einen regulären Organistendienst.

Donaire bleibt als Vertretung der Gemeinde erhalten

Offiziell hört Donaire zum Ende des Jahres in Pattensen auf. Sie wird aber ab und zu als Vertretung an der Orgel zu hören sein. Die Kirchengemeinde wünscht ihr für die Zukunft „alles Gute und Gottes Segen.“ Die Organistin habe auch im Zusammenspiel mit dem Flötenkreis und den Chören an St. Lucas die Konzerte durch musikalische Verkündigung bereichert.

Organistin Eva Donaire lobte den Klang der Pattenser Orgel. Quelle: Thomas Böger

Donaires Weg führte von ihrer Heimatstadt in Tolosa zu den Musikkonservatorien in Cáceres und Salamanca, sie spielte Klavier, Orgel und Geige. Später studierte sie in Saragossa und arbeitete in Spanien als Musiklehrerin. Nach Hannover kam sie für ein Kompositionsstudium an der Hochschule am Emmichplatz. Hier lernte sie ihren Mann kennen und blieb.

Nachfolge noch nicht bekannt

In Minden unterrichtet Donaire nun Klavier und Früherziehung, außerdem ist sie weiter als Korrepetitorin und Klavierpädagogin in Hannover tätig. Wer ihre Nachfolge in St. Lucas antritt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von Katharina Kutsche