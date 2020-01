Schulenburg

Kritische Töne gegenüber der Stadt Pattensen waren jetzt bei der Jahresversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr Schulenburg/Leine zu hören. Ortsbürgermeisterin Svenja Blume sagte, dass die Geduld der Schulenburger wegen des langwierigen Prozesses der Ersatzbeschaffung für das abgängige, inzwischen 35 Jahre alte Tanklöschfahrzeug am Ende ist.

Es bleibe „die Pflicht und Schuldigkeit“ der Stadtverwaltung, die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr mit modernen Einsatzmitteln auszurüsten. „Ein weiterer Aufschub wirkt demotivierend und lässt in den Reihen der aktiven Einsatzabteilung Zweifel an der Wertschätzung der aufopferungsvollen Arbeit aufkommen“ , sagte Blume.

Bei der Versammlung: Der stellvertretende Ortsbrandmeister Dirk Meier (von links), Ortsbürgermeisterin Svenja Blume, Ortsbrandmeister Jörg Penzold, Stadtbrandmeister Henning Brüggemann und Andreas Ohlendorf, der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses. Quelle: Thorsten Steiger

Ortsfeuerwehr wartet seit 2016 auf neues Fahrzeug

Ortsbrandmeister Jörg Penzold erläuterte den rund 90 Anwesenden, darunter vielen passiven Mitgliedern, dass eine Arbeitsgruppe des Schulenburger Ortskommandos die Vorbereitungen zu der ausstehenden Fahrzeugbeschaffung bereits 2016 abgeschlossen hatte. „Seitdem liegt der Ball im Spielfeld der Stadtverwaltung“, sagte er. Am Geld liege es nicht, denn für das neue Fahrzeug seien die notwendigen Mittel seit 2016 im Haushalt der Stadt bereitgestellt.

Auch die Ortsfeuerwehr Pattensen hatte lange auf ein neues Einsatzfahrzeug warten müssen. Die Stadtverwaltung gab personelle Engpässe als Grund für die Verzögerung an. Schließlich hatte Laatzen im Rahmen der Amtshilfe die Ausschreibung des neuen Fahrzeugs übernommen.

Marode Feuerwehrhäuser machen Sorgen

Stadtbrandmeister Henning Brüggemann erinnerte daran, dass sich die insgesamt 357 aktiven Mitglieder in den acht Ortsfeuerwehren in Pattensen auch um das gesellschaftliche Leben in den Ortsteilen verdient machen. Und er sprach ein dringendes Problem der Zukunft an: die teils maroden Feuerwehrhäuser. Alle acht Ortsfeuerwehren sollten erhalten bleiben, eine Zusammenlegung sei nicht Ziel der Stadtfeuerwehrführung, bekräftigte er. „Dennoch muss langfristig über die gemeinsame Nutzung von Feuerwehrhäusern durch mehr als eine Ortsfeuerwehr nachgedacht werden.“

Die 41 aktiven Feuerwehrleute von Schulenburg haben im vergangenen Jahr insgesamt 24 Einsätze bewältigt, berichtete Penzold. Unter anderem mussten sie bei zwei Verkehrsunfällen eingeklemmte Personen aus zerstörten Fahrzeugen befreien.

Die von Jugendwartin Dana Penzold betreute Jugendfeuerwehr zählt 28 Mitglieder. Thomas Reuter leitet seit nunmehr zehn Jahren die Kinderfeuerwehr, der 18 Sechs- bis Zehnjährige angehören.

Zwei Quereinsteiger verstärken die Einsatzabteilung

Zum erfreulichen Höhepunkt der Versammlung, die vom Musikzug Schulenburg begleitet wurde, gehörten die Ernennungen, Beförderungen und Ehrungen. Dabei wurde Lucas Behling aus der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst übernommen. Sascha Soltendieck und Markus Freund verstärken seit 2019 als Quereinsteiger die Einsatzabteilung.

Merle Schmalz wurde nach erfolgreicher Truppmannausbildung zur Feuerwehrfrau ernannt. Daniel Hauser wurde zum Hauptlöschmeister befördert, Tobias Berndt zum Oberlöschmeister. Jonas Klenke und Norman Schiering sind nun Hauptfeuerwehrmänner.

Von Kim Gallop