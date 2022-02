Jeinsen

Die Ufermauer entlang der Beeke in Jeinsen soll in diesem Jahr saniert werden. Mehr als 300.000 Euro stehen dafür auch im Haushalt der Stadt zur Verfügung. Anschließend könnte der dort vorbeiführende und seit 2014 gesperrte Weg auch wieder freigegeben werden. Der Ortsrat zeigte sich jetzt jedoch irritiert darüber, dass der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Bau, Axel Müller, das Projekt angeblich in Frage gestellt haben soll.

„Wie können wir den Bürgern erklären, dass eine bereits beschlossene Sanierung jetzt noch einmal diskutiert werden soll?“ fragte etwa Siegfried Rüstig (UWJ). Werner Hartke (UWJ) bot sogar an, dem Ersten Stadtrat Gummistiefel zu kaufen und den Weg mit ihm gemeinsam entlang zu gehen. „Das Angebot meine ich ernst“, sagte er. Müller könne sich bei dem Spaziergang überzeugen, dass der Weg zu den schönsten Stellen in Jeinsen gehöre.

Teil der Hochwasserschutzplanung

Müller sagte auf Anfrage jedoch, dass er wohl falsch verstanden worden sei. Er habe lediglich darauf hingewiesen, dass mit der Planung gewartet werden sollte, bis das Hochwasserschutzkonzept für Jeinsen beschlossen ist. Voraussichtlich im März soll der aktuelle Entwurf für den Hochwasserschutz in einer gemeinsamen Sitzung des Bauausschusses und des Ortsrats präsentiert werden.

Die Gestaltung der Ufermauer sei möglicherweise mit dem Hochwasserschutz verbunden. „Ich will lediglich verhindern, dass wir jetzt mit dem Projekt beginnen und anschließend feststellen, dass wir es noch hätten besser machen können. Mehr habe ich nicht gesagt“, erläutert Müller.

Von Tobias Lehmann